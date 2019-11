Do športového neba odišla legenda snowboardingu († 65)

Vo veku 65 zomrel Jake Burton Carpenter - legenda snowboardingu.

Carpenter podľahol v stredu v noci rakovine lymfatických uzlín. Snowboardová legenda opustila svet v obklopení rodiny a priateľov. O tom, že sa blíži jeho koniec Carpenter tušil. Svojim zamestnancom písal mail, v ktorom stálo, že jeho zdravotný stav nie je v poriadku:

"Nebudete tomu veriť, ale moja rakovina sa vrátila. Je to rovnaký nádor ako prvýkrát. Nikdy som sa toho nezbavil, pretože niečo ostalo v mojich lymfatických uzlinách a začalo to opäť pracovať. Šanca tu určite je, ale bude to boj."

Otvoriť galériu Jake Burton Carpenter na svahu Zdroj: instagram/jakeburon

Jake Burton Carpenter sa chcel pôvodne venovať lyžovaniu, no sen sa mu rozplynul po autonehode. Počas nej si totiž zlomil kľúčnu kosť. Značka Burton, ktorá je obľúbená najmä vo sfére snowboardistov vznikla v roku 1977 sa stala tak populárnou, že výrobky z tejto dieľne používajú olympionici.