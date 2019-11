Najoriginálnejší únos triednej knihy? Maturanti z Bystrice sa riadne hecli: Pre toto precestovali svet!

Prípravám na stužkovú venovali dva roky! Maturanti z 8. C Športového gymnázia v Banskej Bystrici nenechali nič na náhodu a únos triednej knihy si starostlivo naplánovali naprieč viacerými krajinami.

Možnosti doby, kedy môžu voľne cestovať, využili naplno. Študenti Športového gymnázia v Banskej Bystrici prišli s témou únosu triednej knihy, aká tu ešte nebola! "Pred dvoma rokmi sme sa intenzívnejšie začali venovať prípravám na stužkovú. Chceli sme byť originálnejší, iní ako ostatní. V tom čase sme mali zopár študentov z triedy, ktorí študovali ako výmenní študenti po celom svete, v Amerike, v Británii, ba dokonca v Argentíne," uvádza študentka Silvia.

Pobyty spolužiakov ale aj vlastné dovolenky využili pri nakrúcaní videa. Ako ďalej pokračuje, napadlo im využiť práve žiačky študujúce v zahraničí. Neskôr sa k nim pridali spolužiaci, ktorí mali možnosť cestovať. Keď dali všetko dokopy, vzniklo presne také video, po akom túžili. Ako v ňom môžete vidieť, od profesorov na začiatku získali rovnicu, ktorej výsledkom boli súradnice, na ktorých miestach sveta nájdu "kódy" od hesla ich triednej knihy.

Maturanti si pochvaľujú aj skvelé herecké výkony profesorov, bez ktorých by to nebolo ono. "Sme každý úplne iný, pritom všetci rovnakí. Keď sme prišli na gymnázium, netušili sme, aký dobrý kolektív vznikol," dodáva Silvia s tým, že so spolužiakmi už teraz plánujú cesty, ktoré by mohli podniknúť v budúcnosti ako jedna veľká partia.