Ľudia z Kežmarku ukázali veľké srdce: Sociálne slabším darujú šatstvo a hračky!

V kežmarskej nemocnici odštartovali v týchto dňoch charitatívnu vianočnú zbierku šatstva a hračiek pre sociálne slabších.

Potrvá do konca novembra a okrem zamestnancov nemocnice sa do nej môžu zapojiť aj obyvatelia mesta a okolia. „Už prvé dni zbierky ukázali veľkú spolupatričnosť a ochotu pomôcť dospelým aj deťom, o čom svedčia plné vrecia vyzbieraných vecí. Tie poputujú do Centra sociálnych služieb a Domu sociálnych služieb Ľubica,“ uviedla správkyňa Nadácie Agel na Slovensku Ivana Janzová.

Každoročne podľa nej narastá počet darcov, ktorí venujú nepotrebné či nevyužívané veci. Tie sa potom vydávajú jednotlivým charitatívnym organizáciám priamo v regióne. V minulom roku sústredili kežmarskí zdravotníci počas prvých dní charitatívnej vianočnej zbierky viac ako 100 kilogramov šatstva, hračiek, domácich a športových potrieb. Tento rok je to za prvé dva týždne zbierky už dvojnásobok. Vianočnou zbierkou nemocnica oslovuje hlavne svojich zamestnancov, pomôcť však dokáže i široká verejnosť. Veci môžu nosiť do konca novembra po predchádzajúcej dohode do kežmarskej nemocnice, na oddelenie dlhodobo chorých na Hviezdoslavovej ulici.

„Zimné oblečenie, obuv, posteľná bielizeň, uteráky a iné vyzbierané veci kežmarskou nemocnicou poputujú obyvateľom centra v Ľubici. V tomto roku je koordinátorkou zbierky Mária Danielčáková, ktorá poskytne záujemcom bližšie informácie,“ upozornila Janzová s tým, že zbierka je príkladom spoločenskej zodpovednosti. Táto humanitárna aktivita podľa nej podporuje komunitný zmysel pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú pomoc už pri riešení základných potrieb.

„Každoročne sa do zbierky zapája viac dobrovoľníkov, viac a citlivejšie ľudia vnímajú sociálnu odkázanosť, ktorá ich obklopuje v regióne, kde sami žijú. Taktiež je na mieste vyjadriť aj úprimnú vďaku za verejný záujem a podporu, ktorú v okolí Kežmarku prejavujú miestni obyvatelia vo vzťahu k našej nadácii," uzavrela Janzová.