Rozcítená porotkyňa Jandová: Keď videla, kto sa postavil na javisko, neverila svojim očiam

Výnimočné chvíle pre súťažiaceho, ale aj porotkyňu. V Česko Slovensko má talent prišiel skúsiť šťastie nádejný kúzelník Tomáš Josef (15).

Keď vyšiel na pódium, porotkyňa Marta Jandová zamrzla. Ako vysvtilo, tínedžer na pódiu je syn jej sesternice. Speváčka neváhala a svojich príbuzných srdečne vyobjímala. ,,Toto je ale stret záujmov, na to sme v Česku veľmi háklivý,“ poznamenal Jakub Prachař a Jaro Slávik podpichol, že Tomáš už má dopredu jeden hlas. ,,Asi tak," potvrdila Marta.

Akoby to nestačilo, keď svojho príbuzného bližšie predstavila, zistil Prachař, že pozná jeho otca - hudobníka, herca a skladateľa Bohouš Josefa. Hoci by to vyzeralo, že tínedžer má postup vo vrecku, vybral sa na tenký ľad s kúzelníckym číslom. Ako je známe, Slávikovi takéto kúsky po chuti nie sú a bez milosti ich protagonistov odmeňujem X-kom. Tomáš však predviedol niečo, z čoho ostala porota bez slov a zaistil si hladký postup. Jeho číslo si nenechajte ujsť v sobotu večer na Jojke!