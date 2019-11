Whoopi Goldberg to pochopila až v 64 rokoch: Šťastná aj bez chlapa

Herečka Whoopi Goldberg sa do žiadneho vzťahu neženie. Nezadanej jej je najlepšie. Hollywoodska hviezda v minulosti niekoľkokrát zopakovala, že pevné zväzky pre ňu nie sú a v minulosti sa ich pokúšala pestovať len preto, že sa cítila byť povinná kvôli spoločenským normám.

Dnes ako 64-ročná žena vie, že jej stačí vzťah, ktorý má s kocúrom. "Ľudia mi stále hovoria, vieš čo, aj tak niekoho stretneš. Ale ... Ja nikoho nehľadám. Som veľmi šťastná. Nechcem žiť s nikým. Mám kocúra. Mám dvadsaťročného kocúra, ktorý si ma privlastňuje. Takže ten by nikomu nenechal veľa priestoru na maznanie, v posteli nevládnem ja. Viem, čo by urobil, keby som niekoho priviedla domov ... nemám rada záväzky. Keď sa niekomu oddáte, máte povinnosť pýtať sa na jeho názor a načúvať mu a riešiť to s ním. Ale to ja robiť nechcem. Nechcem. Nechcem sa s nikým ani deliť o peniaze. Viem, že som hrozná, ale ja to proste nechcem robiť. Viem jedno, pre mňa vzťahy nie sú," zopakovala Whoopi svoj postoj k vzťahom, tentokrát počas Tamron Hall Show.

Goldberg sa vydala prvýkrát za Alvina Martina a vydržalo im to šesť rokov do roku 1979, kedy sa rozviedli. Druhý pokus bol kratší, v rokoch 1986 až 1988 bola vydatá za Davida Claessena. A tretí pokus bol vlastne už len epizódka, manželkou Lyla Trachtenberga bola len v rokoch 1994 a 1995. "Pozrite, ľudia očakávajú, že budete mať partnera. Očakávajú, že sa vydáte. Takže som sa stále snažila ich očakávania napĺňať, ale nechcela som tú informáciu s nikým zdieľať. Nechcela som, aby sa ma ktokoľvek pýtal, prečo robím to, čo robím, alebo že musím robiť to, aby sa niekto iný cítil dobre. Ale keď ste vo vzťahu, tak toto presne robiť musíte, čo mi trvalo nejaký čas, kým mi došlo, že to robiť nechcem ... Potom som si jedného dňa povedala, nie, toto robiť nemusím. Nemusím sa podriaďovať očakávaniam. Skúsila som manželstvo a nie je to pre mňa. Nemôžete byť v manželstve len preto, že to všetci očakávajú. Môžem dnes povedať, že som nikdy nebola zamilovaná. To uvedomenie ma dosť oslobodilo. Milujem mužov a muži milujú mňa. V tom mám šťastie. Cítim sa len blbo z toho, že mi trvalo príliš dlho, kým mi došlo, že nemám žiť vo vzťahu," zverila Whoopi pred časom magazínu New York Times.