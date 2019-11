Schyľuje sa v americkej politike k zemetraseniu?! Prezidentom USA chce byť aj známy miliardár

Americký miliardár Michael Bloomberg sa vo štvrtok formálne prihlásil do prezidentských volieb v USA ako demokratický uchádzač. Vyplýva to z príslušného formulára, ktorý Bloomberg elektronicky podal u Federálnej volebnej komisie (FEC).

Politická reportérka denníka The Wall Street Journal Tarin Partiová na twitteri poznamenala, že podľa jej informácií je to ďalší krok ku kandidatúre, o ktorej sa však Bloomberg ešte definitívne nerozhodol. Fakt, že Bloomberg sa ešte s konečnou platnosťou nerozhodol, či sa bude o prezidentský úrad uchádzať, napísala s odvolaním na jeho poradcu tiež agentúra Reuters.

Zakladateľ vplyvnej mediálnej ríše a bývalý newyorský starosta kandidatúru zvažuje dlhé týždne. Už tiež vyplnil prihlášky do demokratických primárok v niekoľkých štátoch USA, aby si zaistil prípadnú účasť. Sedemdesiatsedemročný Bloomberg premýšľal o kandidatúre už v roku 2016, ale svoj zámer nakoniec odvolal. Ak sa odhodlá teraz, spôsobí to podľa denníka The New York Times medzi demokratmi zemetrasenie. S využitím svojho obrovského majetku, s liberálnym centristickým programom a s kontaktmi v politickom establishmente bude podľa newyorského denníka vážnym súperom bývalého viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je zatiaľ medzi demokratickými uchádzačmi o prezidentskú kandidatúru favoritom.