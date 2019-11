Anna Maria si myslela, že je unavená zo stresu: Pravda bola oveľa zdrvujúcejšia

Anna Maria Szalayová (21) študovala na univerzite, pracovala na čiastočný úväzok a dokončovala svoju vysokoškolskú prax.

Myslela si, že to bol dôvod, prečo bola stále unavená. No o pár mesiacov neskôr zistila šokujúcu pravdu. Vo veku 19 rokov mala rakovinu vaječníkov. „Príznaky rakoviny vaječníkov nie sú veľmi všeobecne známe, takže som o ničom takom neuvažovala. Myslela som si, že to bol len stres z vysokej školy,“ povedala portálu metro.co.uk.

Anna Maria bola vtedy v druhom roku svojho právnického štúdia na Oxford Brookes University. V tom čase, okolo septembra 2017, začala pociťovať nevoľnosť. Návštevu lekára však odkladala, myslela si, že to nie je nič vážne. V decembri, keď sa začala cítiť horšie, išla navštíviť svojho všeobecného lekára. Po troch návštevách sa zistilo, že má príznaky rakoviny vaječníkov. Portál ďalej uvádza, že podľa Cancer Research je rakovina vaječníkov každý rok diagnostikovaná len dvom zo 100 000 ľudí vo veku od 15 do 19 rokov.

„Celý proces medzi prvými príznakmi a chirurgickým zákrokom trval menej ako šesť mesiacov, takže to len dokazuje, ako rýchlo sa rakovina môže šíriť,“ hovorí. Operáciu absolvovala 22. januára 2018. O dva týždne neskôr mala intenzívnu chemoterapiu, čo viedlo ku komplikáciám. "Chemoterapia bola naozaj náročná. Mala som krvné zrazeniny a bolo to naozaj ťažké zvládnuť,“ dodala Anna Maria.

Rakovina mala obrovský vplyv na jej život a kvôli vyčerpávajúcej liečbe bola nútená odísť z univerzity. Pred začatím liečby sa pokúsila hovoriť s univerzitnými zamestnancami o svojich možnostiach, ale tvrdí, že nakoniec mala pocit, že nemá na výber a musí odísť. Anna Maria chcela pokračovať v štúdiu, ale s množstvom lekárskych vyšetrení a účinkov liečby to znamenalo, že musela vynechávať hodiny.

„Moji lekári mi povedali, že to nedokážem. Nemohla som podstupovať chemoterapiu a ďalej študovať. Univerzita dokonca uviedla, že odstúpenie bolo mojou osobnou voľbou. Musela som požiadať lekára, aby napísal list, v ktorom uviedol, že to tak nie je. Bolo to skutočne znepokojujúce," hovorí.

V máji 2018 mala poslednú dávku chemoterapie. Liečba bola úspešná. „Mám strach z toho, že sa to vráti. Vyšetrenia mám každé dva mesiace," dodala. Teraz sa Anne darí lepšie a po ukončení liečby sa rozhodla začať na novej univerzite a odsťahovať sa z Oxfordu. Rozhodla sa, že chce začať znova. Momentálne študuje právo a obchod na University of Sussex a tvrdí, že je tam veľmi šťastná.