Alena Zsuzsová napísala list z basy: Jednu vec chce o sebe utajiť, čo sa jej nepáči v Novom Čase

Ozvala sa spoza mreží. Obžalovanej Alene Zsuzsovej (45), ktorú polícia viní z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27), prekáža, že verejnosť by mohla poznať informácie o jej zdravotnom stave.

Prostredníctvom svojho advokáta poslala Novému Času list, v ktorom argumentuje ochranou svojej osoby. Prokurátor v obžalobe totiž napísal aj psychologické posudky jednotlivých obvinených. V prípade Zsuzsovej vyplýva to, že jej osobnosť sa prejavuje prehnanými prejavmi emócií či sebadramatizáciou.

Vyšetrovateľ si ako súčasť zisťovania okolností vraždy dal vypracovať znalecký posudok zo psychológie a psychiatrie v prípade všetkých štyroch obvinených ešte minulý rok. V posudku o Zsuzsovej sa hovorí, že roky berie antidepresíva. Podrobne skúma aj jej osobnosť, ktorá sa prejavuje črtami, ako sú „prehnané prejavy emócií, sebadramatizácia a teatrálnosť, egocentrizmus, neprimeraná koketéria a nadmerná pozornosť venovaná vlastnému vzhľadu".

Zsuzsová sa najnovšie bráni tým, že chce vymazať údaje o svojej osobe. „Vydavateľ zverejnil v článku klientove osobné údaje, týkajúce sa zdravotného stavu klienta,“ uviedol jej právnik Štefan Neszméry. Zsuzsová mu dala splnomocnenie na jej zastupovanie a konanie v jej mene. Sama sa totiž striedavo nachádza vo väzenských zariadeniach v Nitre či Leopoldove, kde čaká na proces, ktorý sa začne už koncom roka. Advokát Robert Bános tvrdí, že na zverejnenie zdravotného stavu je vždy potrebný súhlas pacienta, no toto je veľmi špecifická kauza.

„V tomto prípade je však dané právo verejnosti na informácie týkajúce sa zdravotného stavu obvinenej zo závažného skutku a denne sledovaného prípadu, keďže práve jej zdravotný stav môže priamo súvisieť so spáchaním skutku, z ktorého je obvinená. Verejnosť má právo na informácie, vyplývajúce z trestného konania, pokiaľ sú tieto dostupné,“ vysvetlil Bános.

Paradoxné je, že súčasťou obžaloby je aj posudok obvineného Mariána Kočnera. Ten sa však na rozdiel od ostatných troch odmietol podrobiť komplexnému psychologickému vyšetreniu, a tak ho skúmali zo správania a krátkeho rozhovoru. „Intelektové schopnosti obvineného sú minimálne na priemernej, pravdepodobne aj nadpriemernej úrovni,“ povedal o ňom znalec s tým, že Kočner je cholerik.

Nie je to utajovaná skutočnosť

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka

Keď je zdravotný posudok súčasťou obžaloby a je to tam uvedené, tak to nie je utajovaná skutočnosť. Len ak by bol tento dokument, ktorý je listinným dôkazom, utajeným dokumentom, tak v takom prípade by sa nemal zverejňovať. Ja si nemyslím, že by to bola oprávnená námietka zo strany obhajoby. Chápem to, že sa odvoláva na zásah do súkromia, ale môj názor je, že v danom prípade nebol porušený zákon, pokiaľ nejde o utajovanú skutočnosť. Môže to byť súčasťou súdneho procesu, môže jej to byť nepríjemné, ale je to uvedené v obžalobe.