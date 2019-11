Siahnu hlboko do vrecka: Za čistenie Luníka IX zaplatia Košičania vyše 60-tisíc €

Hrôza! Nákladné autá a bagre znovu zavítali na Luník IX.

Neslávne známe košické sídlisko prejde do polovice decembra generálnou očistou bloku na Hrebendovej ulici. Odtiaľ potrebujú odviezť približne 740 ton rokmi nahromadeného odpadu.

Ak mesto vyprace všetky ulice, podľa starostu zagarantujú, že už viac nebudú hanbou Košíc.

Zamestnanci spoločnosti Kosit vypratávajú smetisko z okolia už opusteného paneláka na Hrebendovej ulici, ale aj hromady pod bytovkami na Krčméryho ulici. Odviezť ho musia na skládku do Veľkých Ozoroviec. Mesto predpokladá, že odstránenie čiernej skládky Košičanov vyjde na vyše 60-tisíc eur. Práce majú byť ukončené do 13. decembra.

„V minulosti sa to už čistilo, no odpad sa tam hromadil ďalej. Nebolo to efektívne. Našiel som spôsob, aby sa to už neopakovalo,“ povedal starosta mestskej časti Marcel Šaňa s tým, že stačí nainštalovať kamery i osvetlenie, ako napríklad v lokalite zvanej Kukurice. „Kamery máme aj za Krčméryho ulicou. Na Hrebendovej namontujeme ďalšie. Sme pripravení presvedčiť všetkých Košičanov, že na Luníku IX už nebude smetisko a nebude hanbou mesta,“ uzavrel starosta.