Bol v hroznom stave: Do Dánska pricestoval 11-mesačný syn podporovateľky IS, ktorú zabili v Sýrii

Do Dánska pricestoval vo štvrtok 11-mesačný syn podporovateľky extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorú zabili v Sýrii. S odvolaním sa na právneho zástupcu rodiny Tygeho Triera o tom informovala agentúra DPA.

Chlapca najskôr v stredu dopravili do tretej krajiny, kde naňho čakali starý otec a teta. Následne ho vo štvrtok letecky previezli do Kodane. "Bol veľmi chorý a podvyživený. Bolo to preňho ťažké obdobie, už ale dostal lekársku pomoc. Priberá na váhe," uviedol Trier.

Matka chlapca mala dánsko-somálske občianstvo a podporovala IS. Zahynula 17. marca pri nálete v Sýrii. Chlapec bol odvtedy v sýrskom utečeneckom tábore, pričom úrady sa domnievali, že zabitý bol aj jeho otec, Somálčan.

Dánska tlačová agentúra Ritzau napísala, že chlapec je prvou sirotou, ktorá sa do Dánska vrátila z utečeneckého tábora v Sýrii. Trier ocenil dánsku vládu za to, že sa postarala o prepravu chlapca zo Sýrie. O chlapca sa v Dánsku budú starať jeho starí rodičia a dve tety. Trier povedal, že bolo skvelé vidieť, ako sa členovia tejto rodiny stretli. "Dosť sa podobá na svojho starého otca," povedal o chlapcovi.

Odhaduje sa, že v rokoch 2013 - 2018 sa k IS v Iraku a Sýrii pridalo približne 40 000 zahraničných bojovníkov z 80 krajín. Organizácia Save the Children začiatkom tohto roka oznámila, že v sýrskych utečeneckých táboroch sa našlo viac ako 2 500 detí zo zahraničia, ďalšie desiatky zomreli v dôsledku podvýživy a chorôb.