Ochranári a dobrovoľníci takú situáciu ešte nezažili, z pýchy krajiny je nechutné smetisko: Slovenský raj odpadu!

Otrasné! Slovenský raj je plný odpadu. Zdevastovaný haraburdím je nielen horný tok národného parku v Prielome Hornádu, ale nižšie aj priehrada Ružín, kde sa pretrhla norná stena a na hladine sa vytvorilo obrovské plávajúce smetisko.

Zhrození sú nielen ochranári, ale aj mladá dobrovoľníčka Soňa (18), pretože ich doterajšie brigády vyšli navnivoč. Vedenie Národného parku Slovenský raj už bije na poplach. Jeho riaditeľ Tomáš Dražil Novému Času vyhlásil, že je to katastrofa. „Nepamätáme sa na takú situáciu. Voda síce bola extrémna, ale odpad sa nevytvoril v národnom parku. Priplavilo ho z horného toku a najmä z osád a najväčším znečisťovateľom sú Hranovnice,“ vysvetlil.

"Víťazné“ fľaše aj kreslá

Z vyhodených odpadkov vo vode sa dá vytvoriť i pomyselný smutný rebríček. Prvenstvo si jednoznačne držia plastové fľaše. Našli sa ale aj doslova bizarné kúsky - kreslá, kufre, spotrebiče, bábiky, staré šatstvo či obaly od drogistického tovaru.

„Toho roku sme Raj čistili vo veľkom dvakrát - na jar a na jeseň. Priebežne strážcovia upratujú celý rok, no len nedávno sa vyviezlo až 115 vriec odpadu! Teraz neviem, či máme povolať armádu, ale je to stále horšie a horšie. Nachádza sa tam také množstvo, že to budú tisíce vriec, takže sa budeme musieť stretnúť so starostami z okolia a požiadať ich o pomoc, aby zabezpečili odvoz odpadu na skládku,“ dodal Dražil.

Dobrovoľníčka Soňa (18) z Margecian je z toho, čo vidí v národnom parku, zhrozená. Potvrdila, že aj s priateľmi často čistia brehy Ružína, no akcie sa míňajú účinku. „Jedno smetisko odstránime a druhé priplaví,“ zúfa si. Paradoxom je fakt, že odpad v rezervácii sa nevytvára v katastri príslušných obcí, ale až vo vzdialenosti viac než 10 kilometrov.

Čistia pomocou stien

Odpratávanie Ružína od naplavených odpadov Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) zabezpečuje od roku 2015 aj s pomocou špeciálnych norných stien. Tie ich približujú k brehu, kde dochádza k čisteniu. Na zabránenie znečisťovania hladiny SVP slúžia technické opatrenia, aby sa odpad nedostával do nádrže, ale ho zachytili a odstránili z vody už na vtoku Hornádu a Hnilca do nádrže. Náklady na čistenie hladiny v roku 2018 dosiahli približne 80-tisíc eur a tohto roku podľa odhadu zatiaľ 60-tisíc, no odpadu pribúda.