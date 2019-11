Bezpečnostný analytik Geršič o hrozivej smrti Violy († 34): Vypátranie vraha je náročnejšie, ako v iných prípadoch

Páchateľ stále uniká... Už týždeň a pol ubehol od beštiálnej vraždy učiteľky a fotografky Violy Macákovej († 34) zo Sniny, ktorej telo bolo nájdené v bratislavskom prístave.

Polícia po jej vrahovi intenzívne pátra a vo vyjadreniach je opatrná. „Sleduje nás aj druhá strana,“ uviedla na štvrtkovej tlačovke po tom, ako v hlavnom meste vznikla panika pre nájdenie ďalšej mŕtvej ženy. O detailoch vyšetrovania zatiaľ mlčí, no je jasné, že brutalita, s akou prišla o život krásna Viola, šokovala celé Slovensko. Nový Čas u bezpečnostného analytika Albína Geršiča zisťoval, aké ťažké je vyšetrovanie sexuálne motivovaných vrážd.

Brutálna vražda, ktorá otriasla aj skúsenými kriminalistami, je spájaná so sexuálnym motívom. Podľa skúseného bezpečnostného analytika Geršiča môže byť vyvolaný v prípade, ak sa obeť veľmi bráni, a tak páchateľ stupňuje svoju agresivitu. Nekompromisne ide za svojím cieľom. „Nahráva mu to, že obeť sa nedokáže brániť a škodí to, že po sebe zanechá stopy,“ vysvetľuje Geršič, podľa ktorého môže byť vypátranie páchateľa komplikovanejšie, ako v iných prípadoch. Mohol to urobiť Violin nápadník, ale aj niekto, kto si ju vyhliadol. Ide o vulgárneho a agresívneho páchateľa so sexuálnou úchylkou.

Čo komplikuje vyšetrovanie

Podľa Geršiča je najdôležitejší prvý deň pátrania. „Vždy sa nájdu stopy, biologické a niekedy aj predmety. Čas hrá v prospech páchateľa,“ vraví skúsený expert. Informácie o mladej umierajúcej žene, ktorú našli chrčiacu a prosiacu o pomoc v bratislavskom prístave, sú veľmi strohé. Vypátranie vraha je náročnejšie, ako v iných prípadoch. „Nie je ich tak veľa, môže ísť o prvopáchateľa, ktorý nie je zachytený v policajnej databáze. Závisí to aj od toho, či ide o náhodnú, alebo vyhliadnutú obeť. Vrah sa na tom mieste mohol ocitnúť náhodou, ako turista a po tom hroznom čine ísť ďalej,“ hovorí Geršič.

Ľudia si kladú otázku, prečo vrah svoju obeť nechal v prístave, a tela sa nezbavil inak? „Možno ho niekto vyrušil a možné je aj to, že tam jej telo priviezol,“ uzavrel analytik, podľa ktorého je ťažké predpovedať, či už má polícia okruh podozrivých.

Od brutálnej vraždy bývalej modelky uplynulo už 10 dní. Po tom, čo ju v pondelok 11. novembra našli robotníci v prístave, okamžite zalarmovali záchranné zložky. Napriek veľkej snahe sa podchladenú mladú ženu nepodarilo zachrániť. Podľa našich informácií mala Viola organizovať výstavu fotografií v ateliéri v bratislavskom prístave. Na vyšetrení brutálnej smrti Violy intenzívne pracujú bratislavskí krajskí policajti v spolupráci s policajtmi z NAKA.

V druhom bratislavskom obvode bolo vo štvrtok skoro ráno nájdené telo ženy. Podľa našich informácií mala zlomenú nohu. „Privolaný obhliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie. Na zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Policajti totožnosť ženy poznajú, ide o 28-ročnú Bratislavčanku. Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Na zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. Polícia vylúčila, že by mal tento prípad niečo spoločné s brutálnou vraždou Violy Macákovej († 34).