Netradičná výzva dievčat z Plaveckého Štvrtka: Ak nenájdu 3 baby, ich tím je v ohrození! Pozor, toto nie je pre každú

Zaujímavá ponuka pre všetky súťaženiachtivé ženy! Dobrovoľné hasičky v Plaveckom Štvrtku (okr. Malacky) hľadajú k sebe nutne posily.

Do svojho sedemčlenného tímu potrebujú ideálne ešte tri dievčatá. Ak by sa im to nepodarilo, ich tím je v ohrození. Nebudú môcť totiž v budúcom roku zabojovať o prestížne ocenenie na celoslovenskej súťaži. Krásne hasičky majú za sebou nemalé úspechy a svoj tím chcú dotiahnuť ešte na vyššie priečky.

Družstvo patrí pod Dobrovoľný hasičský zbor Plavecký Štvrtok. „Sme baby, ktoré sa neboja výziev a vždy sa snažíme súťažiť s dobrou náladou. Hasičský šport pre nás nie je len spomínané súťaženie, ale všetci dokopy v DHZ-ke sme jedna veľká rodina! Podporujeme sa a trénujeme spolu,“ vysvetľuje vždy usmiata hasička Ivana (23).

Baby spoločne súťažia už druhý rok a túto sezónu sa im darí. „Umiestnili sme sa na 2. mieste z celkového počtu 9 ženských družstiev,“ pochválili sa šikovné dievčatá. Momentálne sa pripravujú na dôležitú hasičskú súťaž. To má však háčik. A nie hocijaký.

Na veku nezáleží

„Zo Záhoráckej ligy sme postúpili na celoslovenskú súťaž Slovenský super pohár. Ak však chceme pokračovať v reprezentovaní, potrebujeme nutne nájsť ďalšie dievčatá. Ide o to, že od nás odišlo jedno dievča pre zdravotné problémomy. Teraz nás bude len šesť. Na súťaž potrebujeme, aby nás bolo sedem a jedna až dve náhradníčky. Inak nemáme šancu dostať sa tam,“ vysvetlila Linda (24), ktorá jednoznačne spolu s celým tímom chce súťaž vyhrať.

A čo musia záujemkyne spĺňať? „Nové hasičky v podstate musia mať chuť súťažiť. Vôbec nemusia vedieť, o čom to je, my ich všetko naučíme. Je jedno, či bude mať žena, dievča 15 alebo 50 rokov. Ak je žena zdatná a vie dobre behať, je jedno, koľko má rokov,“ uzavrela Linda, ktorá verí, že nové hasičky sa prihlásia čo najskôr.

Čo musia spĺňať