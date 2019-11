Hokejový obranca Slovana prežíva šťastné obdobie: Meszároš bude otcom!

Prežíva šťastné obdobie! Hokejový obranca Andrej Meszároš (34) sa teší nielen z toho, že jeho klub Slovan Bratislava kraľuje Tipsport lige, ale hlavne preto, že jeho manželka Andrea mu porodí prvého potomka.

Podľa informácií Nového Času by to mal byť chlapec a na svet by mal prísť vo februári.

Bývalý slovenský reprezentant, ktorý dlhé roky pôsobil aj v najlepšej lige sveta NHL, už štvrtú sezónu oblieka dres Slovana. Spoločnosť v slovenskej metropole mu robí jeho dlhoročná partnerka Andrea, s ktorou sa v júli 2015 aj oženil. Podľa našich informácií sa ich domácnosť už čoskoro rozrastie o nového člena.

„Áno, Andrej bude otcom. Jeho polovička je tehotná a rodiť by mala vo februári budúceho roka,“ prezradil Novému Času zdroj z Meszárošovho okolia. A údajne to bude chlapec, takže možno bude kráčať v otcových šľapajach a v budúcnosti z neho bude taktiež úspešný hokejista.