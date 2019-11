Ponížená žena zrušila vysnívanú svadbu: Pred rodinou musela priznať, čo jej snúbenec spravil

Marketingová konzultantka Gabby Stephens (31) z Londýna spoznala údržbára Louisa Cardonu v roku 2016.

Za ich vzťah by dala ruku do ohňa a keď ju o rok požiadal o ruku, neváhala ani chvíľu. Jeho rozlúčka so slobodou sa konala na Ibize, kam odletel so svojimi šiestimi kamarátmi v septembri 2017. Gabby sa odtiaľ pravidelne ozýval a ubezpečoval ju, ako veľmi ju miluje. Po návrate bol však odmeraný, prvý sex mali až po týždni a aj to bol duchom neprítomný. Po dvoch týždňoch už nevydržal mlčať.

,,Sedela som na gauči, okolo mňa svadobné magazíny, keď Louis prišiel, bol bledý a vytrasený. Povedal mi, že ma miluje, ale nedokáže sám so sebou žiť – pretože sa na rozlúčke so slobodou vyspal s inou,“ povedala Gabby pre The Sun. ,,Stále opakoval ,Neviem, prečo. Proste som sa opil a ona tam bola a bola to moja rozlúčka... Prepáč´.“ Rozzúrená Gabby roztrhala všetky svadobné magazíny a dokumenty, Louis z domu odišiel.

,,Aj keď som ho milovala, vedela som, že ak mu dám ďalšiu šancu, celý náš manželský život bude poznačený strachom, že ma podvedie znova. O týždeň neskôr som svadbu odvolala,“ spomína. Najponižujúcejšie pre ňu bolo oznámiť to rodine a blízkym. ,,Vždy som myslela, že mne sa také niečo nikdy nestane. Bola som ponížená, šokovaná a mala som zlomené srdce. Zvolala som mojej rodine, boli šokovaní, ale podporili ma. Bol to jeden z najhrorších telefonátov v mojom živote,“ hovorí Gabby.

Tú však čakali ďalšie – musela volať prenajímateľovi sály či do svadobného salónu, kde mala rezervované šaty. Na depozitoch prišla o 500 libier. ,,Sedem mesiacov som ho nenávidela. Nemohla som sa zmieriť s tým, že som prišla o muža, môj svadobný deň a celú predstavu budúcnosti,“ priznáva žena. Louisovi nakoniec odpustila a ostali kamaráti. Popol na hlavu si sype aj samotný muž, ktorý priznáva, že potreboval ešte dospieť.

,,Viem, že je to klišé, ale bol som taký opitý a vzrušený, že mám rozlúčku.. Stratil som kontakt s realitou. Spravil som obrovskú chybu. Keď som sa zobudil a uvedomil si, čo som spravil, znenávidel som sám seba. Moji kamaráti boli šokovaní, keď som im to priznal,“ povedal pre The Sun. Aj oni mu prízvukovali, že to musí Gabby povedať, inak jej to odhalia sami. ,,Zaslúžil som si všetko hnev a všetko odsúdenie od našich rodín a priateľov. Je mi to skutočne ľúto,“ tvrdí Louis, ktorý je vďačný, že teraz sú s bývalou snúbenicou aspoň kamaráti.