Svalnatý frajer speváčky Bílej: Romantické gesto, z ktorého sa ženy roztopia

Minulý týždeň prišla do Česka skvelá správa. Radek Filipi (36), priateľ speváčky Lucie Bílej (53), úspešne reprezentoval krajinu aj seba a stal sa majstrom sveta v benchpresse.

O svojom úspechu porozprával pre reláciu Top Star na Prime. ,,Nebola to moja maximálna váha, ja som teraz na nejakých 210 kilogramoch, tam stačilo 190-195 kíl. Ale na to, že to robím chvíľočku, tak sa krôčik po krôčiku posúvam a som z toho nadšený," povedal.

Z Brazílie tak doniesol najcennejší kov a zachoval sa skutočne romanticky. ,,Medailu som dal svojej žene, lebo ona je to najväčšie zlato,“ povedal Radek, ktorý ja chlap ako hora. ,,Zavesil mi ju na zrkadlo. Pyšná som naňho, ktorá žena by nebola," teší sa Lucka Bílá.

Práve do nej sa majster sveta po svojom úspechu vcíti. ,,Ja som sa cítil ako Lucie Bílá po koncerte, keď sa s ňou chcú všetci fotiť," zasmial sa Radek. Benchpressu sa venuje len polroka a aj preto bolo jeho víťazstvo obrovským prekvapením. Reakciu Lucky Bílej si môžete pozrieť na videu a hovorí za všetko.

,,Ja som si pripravovala takú reč ,To nevadí, miláčik, hlavné, že si to skúsil´," priznala pre Top Star speváčka, že partnerovu výhru skutočne nečakala. Radek pridal ešte jedno krásne vyznanie. ,,Pocit tej výhry je pekný, ale ja mám aj tak to najväčšie zlato doma,“ povedal zamilovaný šampión o speváčke.