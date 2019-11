Nemecký futbalista Julian Draxler: Lásku z detstva vymenil za exotickú tanečnicu!

Ďalší futbalový záletník! Nemecký reprezentant, ktorý aktuálne pôsobí v tíme francúzskeho majstra Paris SG, Julian Draxler (26) sa rozišiel so svojou láskou z detstva a zahľadel sa do exotickej tanečnice.

Sympatická Lena Stiffel bola s Julianom spolužiačka od materskej školy až po gymnázium, ktoré absolvovali v rodnom meste futbalistu Gladbecku. Podľa niektorých zdrojov boli už zasnúbení, no to je už minulosť...

Lena totiž ostala v Nemecku a Juliana zaviedol futbalový osud do Francúzska, do Paris SG, kde si veľmi rýchlo privykol na veľkomestský, najmä nočný život. Na jednej párty spoznal aj exotickú tanečnicu a choreografku menom Sethanie Taing. Vzťah sa snažil utajiť, no Sethanie všetko prezradila v septembri, keď mu na svojom instagramovom profile blahoželala k narodeninám. Odvtedy pridáva jednu spoločnú fotografiu za druhou, a tak musel aj Julian s pravdou von.