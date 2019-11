Obhajkyňa obetí Jeffreyho Epsteina: Výzva pre princa Andrewa

Právna zástupkyňa niektorých z údajných obetí Jeffreyho Epsteina Gloria Allredová vyzvala britského princa Andrewa, aby okamžite poskytol svedectvo americkým vyšetrovateľom o tom, čo vedel o odsúdenom pedofilovi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

Podľa Allredovej by mal princ Andrew "bezpodmienečne a bezodkladne" kontaktovať americké úrady. Ďalšia obhajkyňa údajných Epsteinových obetí, Lisa Bloomová, zdôraznila, že vojvoda z Yorku by mal spolupracovať s príslušnými úradmi a "zodpovedať všetky otázky žaloby" v Epsteinovom prípade.

Princ Andrew (59) v stredu vyhlásil, že sa vzdáva plnenia svojich oficiálnych povinností. Príslušný súhlas mu udelila kráľovná Alžbeta II. Uviedol, že v posledných dňoch si jasne uvedomil, že jeho priateľstvo s finančníkom Jeffreym Epsteinom obvineným z činu súvisiaceho s pohlavným zneužívaním mladistvých "vážne narušovalo" prácu kráľovskej rodiny v mnohých organizáciách a charitách.

Dodal, že svoje bývalé priateľstvo s Epsteinom ľutuje a "hlboko súcití" s jeho obeťami. V prípade, že to bude potrebné, je podľa vlastných slov ochotný pomôcť pri vyšetrovaní. Vyjadrenia vojvodu z Yorku prišli niekoľko dní po tom, ako poskytol rozhovor spoločnosti BBC, v ktorom sa od svojho priateľstva s Epsteinom odmietol dištancovať. Vlnu kritiky vyvolalo i to, že nad Epsteinovými obeťami neprejavil ľútosť. Princ Andrew v rozhovore tiež poprel, že mal v minulosti pohlavný styk so 17-ročnou Virginiou Robertsovou. Tá tvrdí, že ju princ Andrew donútil k styku v roku 2001 v Londýne a neskôr ešte dvakrát: v New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove v Karibiku.

Robertsová je jednou z 15 žien, ktoré voči Epsteinovi vzniesli obvinenie zo zneužívania neplnoletých dievčat a iných sexuálnych zločinov. Stíhanie Epsteina v USA však bolo zastavené po tom, ako ho 10. augusta našli mŕtveho v jeho cele v newyorskej väznici Metropolitan Correctional Center. Obhliadajúci lekár určil ako príčinu smrti samovraždu obesením. Vo väzení čakal na súdny proces pre nové obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Epstein (66) vinu popieral. V prípade usvedčenia mu hrozilo 45 rokov väzenia.