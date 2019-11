Nástenková kauza: Referentka Kudláčová dostala trest, musí tiež zaplatiť 6000 eur

Na trojročný podmienečný trest so štvorročným odkladom odsúdil vo štvrtok senát Najvyššieho súdu (NS) SR Zdenku Kudláčovú, obžalovanú v kauze nástenkového tendra.

Zároveň jej NS SR udelil peňažný trest vo výške 6000 eur. Na rovnaký trest ju odsúdil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku 10. apríla tohto roka. NS SR skonštatoval, že ŠTS vyhodnotil dôkazy správne a vina referentky pre verejné obstarávanie bola preukázaná. Zamietol teda nielen jej odvolanie, ale aj odvolanie prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP)

Súd nenašiel žiadne pochybenia, ktoré by mohli by viesť k tomu, že počítačové údaje Kudláčovej boli zaistené nezákonným spôsobom. NS SR čiastočne vyhovel odvolaniu prokurátorky, v tom, že nie je pravda, že by Kudláčová pomohla pri odhalení trestnej činnosti. Kudláčová nemôže vykonávať akúkoľvek činnosť v súvislosti s verejným obstarávaním počas štyroch rokov. "Obžalovaná bola úplne na konci tohto reťazca," uviedol mimo iného predseda senátu NS SR. Verdikt senátu je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Prokurátorka ÚŠP vo svojom záverečnom návrhu navrhla senátu NS SR, aby zrušil napadnutý rozsudok ŠTS, uznal Kudláčovú vinnou zo spomínaných zločinov a uložil jej trest vo výmere sedem rokov, ktorý by si mala odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň jej navrhovala peňažný trest vo výške 10.000 eur.

Obhajca obžalovanej navrhol, aby odvolací súd zamietol odvolanie prokurátorky ÚŠP ako nedôvodné a aby Kudláčovú v celom rozsahu spod obžaloby oslobodil. Nebolo podľa neho dokázané, že skutok, ktorý mala spáchať obžalovaná, sa stal. Kudláčová sa zasadnutia nezúčastnila, dala svojmu obhajcovi písomný súhlas, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti.

Senát ŠTS ju 10. apríla uznal vinnou zo spáchania zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe formou pomoci. Podľa obžaloby poskytovala v roku 2007 v Košiciach a na iných miestach odborné poradenstvo pre verejné obstarávanie v prípade nástenkového tendra, pričom vedela, že je vopred známy víťaz.

NS SR pre kauzu nástenkového tendra v novembri minulého roka právoplatne odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja SR za SNS Mariána Janušeka a Igora Štefanova. Janušek dostal 11 rokov a Štefanov deväť. Súd ich uznal vinnými z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade ďalších dvoch obžalovaných, Radoslava B. a Tomáša L., NS v novembri 2018 potvrdil pôvodné rozhodnutie ŠTS. V prípade obžalovanej Zdenky K. však vec vrátil prvostupňovému súdu, aby ju opätovne prerokoval a nanovo rozhodol.

ŠTS v Pezinku pôvodne v októbri 2017 odsúdil na dlhoročné tresty odňatia slobody Janušeka a Štefanova. Zvyšných troch spod obžaloby oslobodil, keďže "nebolo dokázané, že skutok spáchali". Voči verdiktu sa vtedy odvolala prokurátorka ÚŠP aj obaja exministri. Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli obaja odsúdení ministri za SNS.

Jediným záujemcom, a teda aj víťazom tendra, bolo konzorcium firiem Avocat a Zamedia, obe boli blízke vtedajšiemu šéfovi koaličnej SNS Jánovi Slotovi. Škoda, ktorá vznikla štátu pri tendri, dosiahla podľa prvostupňového súdu približne 12,7 milióna eur.