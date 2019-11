Carol z Krok za Krokom a jej 83-ročný muž sexujú ako diví: Nadržaní vďaka tomu, čo si pichajú do zadku

Herečka Suzanne Somers má 73 rokov. Jej manžel Alan Hamel dokonca o desať rokov viac. Napriek tomu majú sex dvakrát denne. Vďaka novému stimulantu PT-141, ktorý si nechávajú podávať injekčne.

Látka aktivuje ich centrum libida v mozgu, takže majú na sex chuť ako dvadsaťroční večne nadržaní ľudia. Suzanne sa pre preparát nadchla a užíva ho od júna tohto roku, kedy ho americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil.

"Som teraz v takom nastavení, ako keď ste boli mladší a mali na to chuť jednoducho stále ... Používam sexuálny stimulant pôsobiaci na mozog," priznala hviezda seriálu Krok za krokom v rozhovore pre denník The Mail. Bremelanotid (PT-141) predávaný ako liek Vyleesi bol schválený na liečbu zníženého libida u žien. Pôsobí však aj na mužov. Je to peptidový reťazec (teda kratšia verzia bielkoviny), ktorý stimuluje melanokortinové receptory v mozgu.

Herečka užíva okrem toho tiež rastlinné prípravky pôsobiace podobne ako estrogény, teda takzvané fytoestrogény. Tie majú nahrádzať telu vlastný estrogén, ktorého hladina po menopauze v tele ženy výrazne klesá. "Funguje to vlastne na mužov aj ženy, nie je to žiadny liek. Je to stimulant, dráždi to časť mozgu tak, že hovorí ´Hej, mám na to chuť.´ Vari to nie je úžasná vec? A nie je to liek, milujem to," dodala Somers.

Podľa odborníkov sa liek nemá užívať viackrát ako raz za dvadsaťštyri hodín a viackrát než osemkrát do mesiaca. Podáva sa injekčne do zadku či stehna. Je primárne určený ženám pred menopauzou, ktoré prídu o libido, ale nejde o zdravotný, psychický alebo vzťahový problém. Liek nie je určený mužom, hoci niektoré štúdie naznačujú, že pomáha tiež pri určitej forme poruchy erekcie.