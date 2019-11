Lesy SR začínajú s predajom ihličnatého kalamitného dreva: Zverejnili podmienky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) spúšťajú pilotný projekt realizácie predaja ihličnatého kalamitného dreva.

Informovala o tom po rokovaní vlády podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Nadbytok kalamitného dreva, ktoré vzniklo nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii, má za následok zníženie jeho ceny. Účelom tohto pilotného projektu je predaj tohto kalamitného dreva za výrobne náklady ľuďom, ktorí to potrebujú,“ uviedla Matečná.

Obhospodarovatelia lesov v Slovenskej republike a v okolitých krajinách už niekoľko rokov bojujú s následkami kalamít spôsobených suchom, vetrom a premnoženým podkôrnym hmyzom. Z tohto dôvodu je trh v stredoeurópskom priestore presýtený surovým ihličnatým drevom. Evidovaný je obrovský rozdiel medzi ponukou a spracovateľskými kapacitami hlavne menej hodnotných sortimentov. „Lesy SR evidujú veľmi nízky záujem o kúpu ihličnatého dreva. Prostredníctvom elektronických aukcií sa podarilo v tomto roku predať iba šesť percent z ponúkaného množstva ihličnatého dreva. O viac ako 100 percent nám narástli zásoby tohto dreva na skladoch,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Lesy SR Marian Staník.

Predaj dreva pre občanov bude realizovaný prostredníctvom obcí a ZMOS. Obce na základe záujmu občanov objednajú drevnú hmotu na miestne príslušnom Odštepnom závode Lesy SR. Výber domácností, ktoré si budú môcť nakúpiť drevo za zvýhodnených podmienok, určí obec. Tá zabezpečí aj dovoz dreva. Občania si tak budú môcť drevo zakúpiť iba za priame výrobné náklady štátneho podniku vo výške 18,24 eur za meter kubický. Na odvozných miestach je v prvej fáze k dispozícii 35-tisíc metrov kubických dreva, na jednu domácnosť bude možné zakúpiť päť metrov kubických dreva.

ZMOS podľa jeho predsedu Branislava Trégera tento projekt víta. "Je to iniciatíva obojstranne výhodná, pre konečného odberateľa aj pre štátny podnik. Samozrejme, my budeme v prvom rade hovoriť o tom, ako sa obce zainteresujú pri odbere tohto dreva z odberných miest, respektíve skladov, a podľa jednotlivých kritérií budú štatutári distribuovať to drevo ďalej. Cieľovou skupinou sú obyvatelia tých obcí a miest, kde nie je plynofikácia. Ide najmä o skupinu starších alebo osamelo žijúcich ľudí," povedal. O zabezpečení projektu bude na budúci týždeň rokovať Rada ZMOS.