Exkluzívny priestor pod kupolou opravili za 10 miliónov eur: Stein bude opäť voňať pivom

Do bývalého pivovaru Stein v centre Bratislavy sa čoskoro vráti život! V rekonštruovanom a dnes už aj skolaudovanom objekte bývalej kvasiarne sa bude opäť čapovať pivo.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

No živo bude aj na vyšších poschodiach, kde sa podľa predstáv architektov môžu konať rôzne eventy. O presvetlený priestor na samom vrchu budovy, ktorý zdobí obrovská kupola, sa už zaujímajú veľké zahraničné spoločnosti.

Projekt Spilka Offices na Legionárskej ulici v hlavnom meste získal kolaudačné rozhodnutie. Niekdajšia kvasiareň a jediný zachovaný objekt bývalého pivovaru Stein už v prvej polovici budúceho roka privíta prvých nájomníkov. Doteraz do rekonštrukcie investovali 10 mil. eur. „V suteréne bude fungovať piváreň aj s reštauráciou. Podávať sa bude známe české tankové pivo. Čapovať sa bude priamo z tankov,“ prezradil Róbert Michalica zo spoločnosti MiddleCap, ktorá je majiteľom budovy. Ďalšie nadzemné podlažia budú slúžiť ako kancelárie alebo priestory na rôzne podujatia. Budúci nájomníci môžu predložiť svoje predstavy. „Podľa nich sa potom bude pracovať ďalej,“ povedal architekt Ivan Masár. Budova by sa mala zaplniť do dvoch rokov.

Vysoký, presvetlený strop

Srdcovou záležitosťou architekta je kupola na vrchu budovy. Priestoru so skvelou akustikou dominuje presvetlený strop, ktorý je v strede vysoký až 13,5 metra. „Keby som mohol, najradšej by som v nej mal byt,“ hovorí Masár. Už v marci budúceho roka sa na najvyššom poschodí má konať veľký event nemeckej automobilky, ktorá bývalý Stein uprednostnila pred Prahou. Záujem o tento priestor dokonca prejavil známy newyorský obchodný dom. „Ešte sa musia prísť pozrieť osobne, ale záujem z ich strany je veľký,“ dodáva Masár.

Ivan Masár, architekt, Bouda a Masár

- Pri stvárnení vonkajšieho výrazu budovy sme vychádzali zo snahy o návrat k pôvodným povrchom a farebnosti. Zachované je aj charakteristické členenie fasády so štvorcovými oknami, nové presklené otvory na prízemí symbolizujú transformáciu územia z uzavretého priemyselného areálu na otvorený polyfunkčný blok s dôrazom na prepojenie s mestskými priestormi.

Spilka Offices v číslach

Počet podlaží: 5

Hrubá prenajímateľná plocha: 3 300 m²

Kancelárske priestory: 2 150 m²

Výška podlaží: 5 – 13,5 m

Počet parkovacích miest v podzemí: 59

Doterajšie náklady na rekonštrukciu: 10 mil. €

História pivovaru