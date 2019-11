Breznu sa vypomstilo šetrenie na mestskej polícii: Vrátia sa do služby vyhodení policajti?

Čudné manévre v mestskej polícii (MsP). V Brezne ešte v apríli tohto roku prepustili 10 členov MsP, vďaka čomu malo mesto ušetriť.

Po polroku sa však situácia výrazne zmenila, na svojom poste skončil náčelník a samospráva sa chystá prijať nových policajtov. Môžu to byť aj predtým vyhodení muži zákona, no budú musieť vrátiť odstupné. V Brezne pôvodne dohliadalo na poriadok 20 mestských policajtov s náčelníkom, no v apríli sa vedenie mesta rozhodlo prepustiť 10 z nich. Plánovalo tak ušetriť 200 000 eur ročne.

Breznianska polícia odvtedy funguje v obmedzenom režime a v noci sa väčšinou na číslo 159 občania nedovolajú. Od 1. decembra však príde znova k zmene. „S poslancami sme sa zhodli, že je potrebných viac nočných služieb, čo znamená aj zvýšený počet príslušníkov. Dostali sme aj niekoľko pripomienok od občanov. Schválili sme novú organizačnú štruktúru, ktorá ráta s 13 členmi a náčelníkom MsP,“ uviedol zástupca breznianskeho primátora Martin Juhaniak.

Aktuálne pôsobí v meste len sedem mužov zákona, a tak vedenie mesta ráta s doplnením novej posily. Samospráva vypísala na voľné miesta výberové konanie a pracovné pohovory sú už v plnom prúde.Zaujímavosťou je, že prihlásiť sa mohli aj policajti, ktorí boli pred polrokom prepustení.

Musia však splniť jednu podmienku. „Tí príslušníci, ktorí dostali odstupné a to by prevyšovalo obdobie, keď stratili príjem, by museli určitú sumu vrátiť,“ vysvetlil Juhaniak. Poslanci okrem rozhodnutia prijatia nových policajtov odvolali náčelníka. „Vo všeobecnosti panovala zhoda, že je potrebné ho vymeniť,“ doplnil viceprimátor s tým, že sa hľadá aj nový náčelník.

Čistky na mestskej polícii vyvolali u Brezňanov rôzne reakcie. Väčšina reagovala prekvapene a negatívne. „Na čo ste ich povyhadzovali, keď teraz hľadáte nových? Tak toto je smiešne. Najskôr ich vyhodíte, lebo treba šetriť, a teraz ich zoberiete naspäť?“ pýtajú sa rozhorčení ľudia na sociálnej sieti.