Filipínsky prezident zakázal e-cigarety, užívateľov budú zatýkať

Filipínska polícia v stredu dostala rozkaz, aby zatkla kohokoľvek, kto bude na verejnosti fajčiť elektronické cigarety. S odkazom na vyjadrenie policajného prezidenta o tom informovala agentúra AFP.

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte sa k tomuto kroku uchýlil po tom, čo v utorok večer oznámil zákaz používania a dovozu e-cigariet kvôli možným zdravotným rizikám. "Zakázať to. Užívanie a dovoz. Viete prečo? Pretože je to toxické a vláda má právomoc vydávať nariadenia na ochranu verejného zdravia a záujmu," vyhlásil Duterte v utorok na tlačovej konferencii. "Toto vapovanie (fajčenie elektronických cigariet - pozn. ČTK), tvrdia o ňom, že je elektronické. Nehovorte mi také blbosti. Radšej toho nechajte. Nariadim, aby vás zatkli, ak to budete robiť v miestnosti. Je to ako fajčenie, otravujete ľudí," dodal prezident, preslávený neformálnym vystupovaním.

Filipínsky minister zdravotníctva nedávno informoval o hospitalizácii 16-ročnej osoby s poškodenými pľúcami. Úrady stav tohto človeka označili za priamy dôsledok užívania elektronických cigariet. Bývalý fajčiar Duterte je známy tvrdým postojom proti návykovým látkam. Od nástupu do funkcie v roku 2016 zaviedol jedny z najprísnejších zákonov proti fajčeniu v celej Ázii. Spustil aj kontroverznú protidrogovú kampaň, pri ktorej policajti zastrelili už niekoľko tisíc podozrivých drogových dílerov. Úrady tvrdia, že títo ľudia sa bránili zatknutiu. Podľa niektorých mimovládnych organizácií ale v mnohých prípadoch išlo o nezákonné popravy, ktoré Duterte svojou rétorikou podporuje a schvaľuje.

Prezidentova politika je dlhodobo veľmi populárna u domáceho obyvateľstva, súhlasí s ňou okolo 80 percent Filipíncov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej júlovej správe uviedla, že e-cigarety sú "nesporne škodlivé", a že ich nie je možné odporučiť ako vhodný nástroj na odvykanie od fajčenia. Od ich užívania odrádzajú tiež americké úrady v súvislosti s niekoľkými desiatkami úmrtí a stovkami prípadov pľúcnych ochorení, ktoré podľa nich s elektronickými cigaretami súviseli. E-cigarety zakázala v septembri India, ktorá má druhý najvyšší počet fajčiarov zo všetkých krajín na svete. Ako dôvod okrem iného uviedla, že sa ich užívanie epidemicky šíri medzi mladými ľuďmi. Obdobné celoštátne zákazy už tiež platia napríklad v Brazílii, Singapure či v Thajsku.