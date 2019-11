Ako nahlásiť nezvestnosť: Neviete, kde hľadať blízkeho?

Slovenskom otriasla desivá smrť krásnej Violy († 34), ktorej bezvládne telo našli v bratislavskom prístave. Keď sa Violini príbuzní nevedeli s mladou učiteľkou spojiť, nahlásili jej nezvestnosť na polícii.

Väčšina takých situácií máva na Slovensku šťastný koniec, keď sa stratený blízky či dieťa onedlho nájdu. Poznáte postup, čo môžete urobiť, ak neviete, kde je vaše dieťa, súrodenec či kamarát? Na 24-hodinovú čakaciu lehotu zabudnite, je to len mýtus. Ako môžu s pátraním pomôcť moderné technológie?

Každoročne sa na Slovensku stratí niekoľko tisíc ľudí. U detí je krízové obdobie, keď sa dávajú vysvedčenia, a vtedy polícia pravidelne pátra po stovkách z nich. „Vo všeobecnosti môžeme povedať, že prípady nezvestných detí existujú, a­­však prevažujú krátkodobé nezvestnosti, najčastejšie pre problémy v rodinnom prostredí alebo v škole, prípadne opakujúce sa úteky z detských domovov, reedukačných zariadení či diagnostických centier,“ vysvetlila Denisa Bardyová, hovorkyňa Prezídia PZ.

Najskôr by ste sa mali pokúsiť so svojou ratolesťou skontaktovať sami, a ak sa vám to nepodarí, treba kontaktovať políciu. „Následne je potrebné nezvestnosť oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru, ktorý ihneď začne pátrať po dieťati. Na Slovensku neexistujú žiadne 24-hodinové lehoty od času zmiznutia dieťaťa,“ vysvetlila Bardyová. Žiadna 24- či dokonca 48-hodinová lehota čakania neplatí ani u dospelých. Treba však individuálne zvážiť okolnosti a následne aj čas, keď už je na mieste kontaktovať políciu.

Čo robiť v prípade nezvestnosti blízkeho

kontaktujte blízkeho akýmkoľvek spôsobom. Zavolajte mu, napíšte mu SMS či prostredníctvom sociálnych sietí

pýtajte sa rodinných príslušníkov, kamarátov, blízkych či u jeho kolegov v práci

prehľadajte miesta, kde by sa mohol nachádzať, ako sú miesto bydliska, práce, obľúbené podniky či miesta v prírode

na kontaktovanie polície nemusíte čakať 24 hodín, to, kedy im to oznámite, závisí od vášho vyhodnotenia

ak ide o nezvestné dieťa, kontaktujte políciu okamžite, keď vyčerpáte všetky ostatné možnosti

Čo budete potrebovať na polícii

aktuálnu fotografiu nezvestnej osoby

opis oblečenia, zdravotného stavu, užívania liekov, či má pri sebe telefón, čo všetko si so sebou nezvestná osoba zobrala

okolnosti nezvestnosti (nezatajujte prípadné hádky, možné konflikty)

informácie, kde ste pátrali

polícia spustí pátranie

Čo urobí políci po nájdení nezvestného

Mladšieho ako 18 rokov

Vždy ho predvedú na policajný útvar a vyrozumejú rodiča alebo iného zákonného zástupcu, aby si osobu prevzal.

Staršieho ako 18 rokov

Polícia zistí, či nájdený nezvestný súhlasí s oznámením miesta svojho pobytu oznamovateľovi nezvestnosti. Pokiaľ tento súhlas nedá, rešpektuje sa jeho právo na slobodný pohyb a oznamovateľovi sa oznámi, že nezvestná osoba bola vypátraná, je živá a zdravá, a­však neželá si oznámiť miesto svojho pobytu. Pátranie sa ukončí.

S hľadaním pomôže smartfón či hodinky

Juraj Recký, technologický magazín Techbox Otvoriť galériu Odborník na technológie Juraj Recký. Zdroj: anc Všetky mobilné technológie, nielen smartfóny, ale aj tablety, inteligentné hodinky, náramky, prívesky, notebooky alebo aj automobily, zaznamenávajú svoju polohu, teda aj polohu používateľa. Čím viac máte technológie prepojené, tým je váš pohyb presnejšie zaznamenaný. Teda nezvestného sa pomocou technológií dá vypátrať. Problém však je, že výrobcovia, či už hardvéru alebo softvéru, sú povinní dodržiavať ochranu osobných údajov, teda dáta o polohe sú šifrované, a nie bežne dostupné. Mobilný operátor vie lokalizovať svoju SIM kartu, je však viazaný ochranou osobných údajov. Nemôže teda lokalizovať SIM kartu pre hocikoho, kto o to požiada cez info linku. Príslušníkom polície informáciu podajú.

Mobil nájde polícia okamžite

Alexandra Piskunová, hovorkyňa Orange Slovensko

V prípade lokalizácie nezvestných osôb máme pre útvar Policajného zboru dokonca zriadený online prístup a polícia teda má možnosť vykonať lokalizáciu mobilného zariadenia v mobilnej sieti okamžite a v reálnom čase. Táto lokalizácia určuje polohu mobilného telefónu v sieti na základe stanice, v ktorej pokrytí sa mobilný telefón nachádza.

Radšej myslieť vopred

Ak chceme mať prístup k polohe niekoho iného bez pomoci polície, tak moderné smart zariadenia umožňujú zdieľať svoju polohu s blízkymi alebo kamarátmi. Umožňuje to buď priamo operátor, alebo nainštalované aplikácie, ako sú facebook či komunikačná aplikácia WhatsApp. Zdieľanie však musí „sledovaný“ povoliť vopred. Je preto lepšie myslieť na bezpečnosť vopred.

Volať do nemocnice je zbytočné

Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava Evy Kliskej by sa príbuzný nezvestnej osoby mal v prvom rade obrátiť na políciu, ktorá má v pátraní po nezvestných osobách svoje postupy. „Pokiaľ je do našej nemocnice privezená osoba, ktorej identita nie je známa, v takom prípade kontaktuje políciu ošetrujúci lekár tohto pacienta,“ vysvetlila Kliská. Ako dodala, ak budete telefonovať do nemocnice a pýtať sa, či tam náhodou nie je váš blízky hospitalizovaný, nemali by vám túto informáciu poskytnúť. Zisťuje to až polícia.