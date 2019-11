Haasová a Kostka mesiac po rozvode: Nová frajerka sa pustila do herečky, lietajú trestné oznámenia!

Tvrdá vojna?! Herečka Zuzana Haasová (38) sa ocitla v poslednom období v poriadnych problémoch. S dnes už exmanželom, zdravotníkom Martinom Kostkom (37), spolu prežili jedenásť rokov.

Tento rok však oznámili koniec a pred mesiacom sa ich manželstvo skončilo rozvodom. Kedysi milujúci pár si momentálne nevie prísť na meno. Do ich konfliktu sa nedávno zapojila aj Kostkova nová frajerka Petra, ktorá herečke posielala drsné odkazy. A zatiaľ čo sa trestným oznámením na Haasovú oháňal jej exmanžel, Zuzana sa rozhodla brániť rovnako. Jej advokát dostal rázny pokyn!

Medzi Kostkom a Haasovou to poriadne vrie. Herečka musela po rozvode opustiť dom v Slovenskom Grobe neďaleko Bratislavy, ktorý spoločne s exmanželom stavali. Dôvod bol jasný. Keďže nemala v minulosti doriešené majetkové veci s bývalým manželom, hudobníkom Romanom Féderom, vila musela byť napísaná na Kostku. Haasová síce spísala akúsi „predmanželskú zmluvu“, kde jej zdravotník podpísal záväzok vo výške 60-tisíc eur, no keďže urobila chybu, ktorú on využil, peňazí sa nedočkala. Podľa našich informácií dostala iba 30-tisíc. Zo sídla musela odísť, inak by musela platiť peňažnú pokutu za každý deň.

Detská izba

Zuzanu s dcérou Romankou na istý čas prichýlila jej mama v bratislavskom byte. Umelkyňa sa tak vrátila do svojej detskej izby. „Vysťahovala sa, ale, bohužiaľ, našu dohodu nedodržala a je na ňu podané trestné oznámenie vzhľadom na to, že pri sťahovaní zobrala veci, ktoré jej nepatrili, a zámerne poškodila môj dom. Nechcel som to rozmazávať, ale vznikla mi veľká škoda a pani Haasová dostala dosť veľa peňazí plus chalupu a myslím si, že nebolo treba spraviť takúto vec,“ povedal nedávno Novému Času Kostka. Najnovšie dokonca pripojil fotografie domu, na ktorých je neporiadok po herečkinom vysťahovaní sa.

Drsné odkazy

Aby toho nebolo málo, do vojny exmanželov sa zapojila aj Kostkova nová priateľka Petra. Tú si našiel ešte počas manželstva s herečkou, a práve Haasová odhalila vo februári jeho neveru. „Tlieskam hereckému výkonu pani Haasovej. Pobavila. A takisto škoda, že sa táto pani neprizná aj so svojimi neresťami, ako napríklad nevera, tajná svadba, tehotenstvo s iným, ohrozovanie nožom, demolácia a ničenie domu, ktorý museli Martinovi rodičia dávať do poriadku, vyhrážanie sa...,“ znie úvod ostrého komentára pod jedným z článkov o Zuzane na internete.

Ako sa však zdá, herečka to nenechá len tak. „Zobrala som si len to, čo mi patrí, a do času, ktorý mi bol daný. Bola som jeho manželka, nie upratovačka. Žijem skromný život, do ktorého som sa dostala nie vlastným pričinením. Venujem sa rodine a zmysluplnej práci. Nezdržiavam sa a nezaoberám sa vecami spred mesiaca. Ja s nikým bojovať nechcem, chcem mať pokoj. Len nerozumiem útokom na moju osobu a kladiem si otázku, prečo tieto veci oni dávajú neustále do médií,“ reagovala Haasová a dodala: „A práve preto sa bránim. Môj právnik pripravuje trestné oznámenie...“

Nateraz zostáva záhadou, či Zuzana myslela trestné oznámenie na Martina alebo na jeho frajerku, pretože to nechcela konkretizovať. Vyzerá to tak, že si síce manželia dali zbohom a v kontakte podľa našich informácií nie sú, vojnovú sekeru tak skoro nezakopú...