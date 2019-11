Dcéra šoumena Nekonečného († 52) Tereza: Po nehode chcela umrieť!

Nevlastná dcéra českého speváka Dana Nekonečného († 52) Tereza Kardová (29) skončila po vážnej dopravnej nehode v nemocnici. Necíti si nohy a podľa matky odmietala operáciu, lebo chcela radšej umrieť.

Nezabudnuteľný šoumen Nekonečný († 52) náhle zomrel v marci. Terezu Kardovú, s ktorej matkou Zuzanou spevák dlhé roky randil, vychovával ako svoju vlastnú dcéru. Brunetka v sobotu havarovala, keď jej auto dostalo pri obci Polička šmyk, prevrátilo sa na strechu a po zranenú vodičku a jej spolujazdkyňu musel letieť záchranársky vrtuľník.

„Naozaj môžeme byť radi, že Terezka vôbec žije. Má síce zranenú hlavu, ale je zázrak, že nemá porezanú tvár.ťažko hľadala pre extra.cz slová Zuzana Kardová.

Jej dcére museli lekári zošívať ucho a operovali jej tretí a štvrtý stavec „Keď ju priviezol vrtuľník do nemocnice a oznámili jej, že ide hneď na operáciu, povedala im, že chce umrieť, že zákrok odmieta,“ dodala zúfalá matka, podľa ktorej Tereza najhoršie znáša, že si stále necíti nohy, keďže sa živí ako profesionálna tanečnica. „Viem, že by jej najviac pomohol Daník. Teraz by sme ho potrebovali. Vravel by tie svoje pozitíva...“ uzavrela.