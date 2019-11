Fotka z roku 1898 odštartovala vlnu konšpirácií: Je Greta Thunberg cestovateľka v čase?

Ďalšia konšpiračná teória je na svete! Švédska aktivistka Greta Thunberg (16) je vraj cestovateľka v čase. Myslia si to viacerí ľudia po tom, ako sa objavila fotografia z roku 1898, na ktorej je veľmi podobné dievča.

Gretu pozná celý svet. Mladá Švédka sa dostala do povedomia vďaka tomu, že odložila školu bokom a venuje sa boju proti klimatickej kríze. Svoju odhodlanosť dokázala v auguste, keď sa na klimatický štrajk v New Yorku plavila cez Atlantik plachetnicou dva týždne. Lietanie totiž produkuje príliš veľa emisií, a tak si vybrala ekologickejší spôsob prepravy.

Kým jedni Gretu pre jej odhodlanie obdivujú, iní si z nej uťahujú. Neveria jej, že to, čo robí, robí nezištne. Je to podľa nich len bábka, ktorú niekto platí. No a najnovšie sa okolo jej osoby vytvorila ďalšia konšpiračná teória. V archívoch Washingtonskej univerzity sa totiž našla fotka z roku 1898, na ktorej sú tri deti pri ťažbe zlata na kanadskom území Yukon. Fotka vznikla pri potoku Dominion, ktorý je jedným z prameňov Indiánskej rieky.

V tom čase tam na plné obrátky bežala zlatá horúčka. Dievča, ktoré je na fotografii vpredu, sa na Gretu náramne podobá.napísal jeden z diskutérov. „Nemám rád konšpiračné teórie, ale ona je na 100 % cestovateľka v čase,“ napísal ďalší. Aktivistka sa pri čítaní týchto komentárov určite dobre baví.

Švédska aktivistka

• Celé meno: Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg

• Dátum narodenia: 3. január 2003, Štokholm

• Rodičia: operná speváčka Malena Ernman (49) a herec Svante Thunberg (50)

• Bojuje proti klimatickým zmenám.

• V marci bola nominovaná na Nobelovu cenu mieru.