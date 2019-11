Boženík si zaslúži prívlastok obajv roka: Už aj Kozák vie, kto je „Rohožník“!

Najcennejší objav neúspešnej kvalifikácie? Futbalová reprezentácia má opäť nebezpečného útočníka! Mladého, drzého, schopného strieľať góly.

Pred rokom ešte meno Róbert Boženík (20) takmer nik nepoznal. Ani vtedajší tréner Ján Kozák (65), ktorý ho pri odchode z tímu v návale emócií premenoval na Rohožníka. Žilinský hrot debutoval v júni proti Jordánsku a za necelý polrok stihol streliť štyri góly.

Skóroval proti Maďarsku, Chorvátsku, Paraguaju a aj Azerbajdžanu. Diera po Adamovi Nemcovi je definitívne zaplátaná. Tréner Pavel Hapal mal po jeho odchode problémy s klasickým útočníkom. Vpredu skúšal Šafranka, Ďuriša, dokonca v núdzi siahol aj po stredopoliarovi Dudovi. Až dravý a sebavedomý Boženík mu otvoril oči.

„Posledný rok mi dal veľmi veľa. Sníval som odmalička, že si raz oblečiem reprezentačný dres. Nečakal som však, že sa mi splní tak rýchlo. Hrať v devätnástich rokoch za reprezentáciu a už v takom mladom veku zbierať cenné skúsenosti je niečo úžasné. Som vďačný za každú šancu, ktorú som dostal. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo postúpiť na šampionát. Máme však výborný tím, ktorý výkonnostne rastie. Verím, že to zužitkujeme už v baráži,“ povedal Boženík.

V pondelok mu spoluhráči i realizačný tím gratulovali tortou k okrúhlym 20. narodeninám. Deň na to si k sviatku pribalil štvrtý reprezentačný gól do siete Azerbajdžanu. Streleckým reprezentačným rekordérom je Marek Hamšík s 25 zásahmi. Má sa obávať žilinského mladíka? „Želám mu, aby raz moje čísla prekonal. Má pred sebou skvelú budúcnosť. Za krátky čas ukázal obrovský potenciál. Dúfam, že takto bude strieľať aj naďalej a pomôže reprezentácii.“

Pochvalné slová na adresu Boženíka vysypal aj Stanislav Lobotka, ktorý mal tiež rýchly a vydarený vstup do národného tímu. „Pred pár mesiacmi niekto nevedel ani vysloviť jeho meno. Dokázal však, že do reprezentácie a základnej zostavy patrí zaslúžene. Je to super chlapec. Šikovný a skromný futbalista. Môže z neho vyrásť výborný útočník.“