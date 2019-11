Detský sen si splnia na Slovensku: Bratia Versteegovci si zahrajú spolu v Nitre

Účastník Tipsport Ligy HK Nitra angažoval kanadského hokejistu Krisa Versteega (33).

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Chicagom bol s vedením klubu v kontakte už vyše roka a dlhodobo prezentoval ambíciu zahrať si v jednom tíme s bratom Mitchom (31), ktorý už pôsobí v Nitre štvrtú sezónu.

Versteeg začal sezónu v AHL v drese Rockfordu, kde odohral 6 zápasov. Po nedávnom odchode z klubu avizoval, že súčasná sezóna bude pre neho zrejme posledná v kariére a rád by si v nej ešte zahral s mladším bratom Mitchom. Ten je už štvrtú sezónu súčasťou defenzívy nitrianskeho tímu.

„Verím, že sa rozhodne pre Nitru a zahráme si spolu,“ povedal nedávno Mitch. Versteeg by mal pricestovať pod Zobor najneskôr v nedeľu, ale presný termín jeho debutu je otázny. Do úvahy pripadajú zápasy s Trenčínom (24. novembra), prípadne v Banskej Bystrici (27. novembra) alebo proti Zvolenu (29. novembra). Klub sa s ním dohodol na spolupráci do konca sezóny. Zároveň je súčasťou zmluvy aj absencia v tíme v čase od 18. decembra do 5. januára z rodinných dôvodov a štart za kanadský tím na Spengler Cupe v Davose.