Hviezda Walesu sa po postupe na EURO zabávala: Bale poslal do Madridu štipľavý odkaz

Oslavujú postup! Futbalisti Walesu po druhý raz v rade postúpili na európsky šampionát. Potvrdili to v poslednom kvalifikačnom zápase, keď v Cardiffe zdolali Maďarsko 2:0.

Radosť z postupu má aj najväčšia hviezda Walesu Gareth Bale (30). Po rozhodujúcom triumfe sa kapitán tímu postavil so spoluhráčmi za špeciálne upravenú waleskú vlajku s veľavravným nápisom: "Wales, golf, Madrid. A v dolnej časti bolo dopísané... v tomto poradí."

"Presne toto sme chceli. Znova sme sa dostali na šampionát a užijeme si tam veľa zábavy," uviedol Gareth Bale, cituje ho portál BBC. Musel však zareagovať aj na heslo z vlajky s drakom, lebo to môže úzko súvisieť s jeho súčasnou nie dobrou pozíciou v Reale Madrid. Futbalista s neodmysliteľným copíkom má minimálne od leta napätý vzťah s trénerom Zinedinom Zidanom, ktorý niekoľkokrát vyhlásil, že 30-ročný krídelník je už na odchode z klubu. Neskôr to vzal späť a Bale sa opäť stal plnohodnotnou súčasťou "bieleho baletu". Ale len do chvíle, kým sa nezranil. Od 5. októbra neodohral v drese 13-násobného šampióna Ligy majstrov ani jeden zápas, ale v národnom tíme Walesu nastúpil v kľúčových zápasoch kvalifikácie ME 2020 v Azerbajdžane (2:0) a doma proti Maďarom (2:0).