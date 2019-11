Žena bojovala roky s nadváhou, pomohla až operácia: Po roku sa zmenila na nepoznanie

Vážila neskutočných 158 kilogramov, vďaka operácii je dnes z nej iná žena.

Imogen Wilson (26) z Veľkej Británie schudla 63 kilogramov od mája minulého roka, kedy absolvovala opráciu žalúdka, píše dailymail.co.uk.

Žena mala problémy s váhou od ôsmich rokov, už vtedy si uvedomovala, že je väčšia než jej rovesníci. Hoci v desiatich rokoch začala s chudnutím, nedôvera v seba a hanba za vlastné telo boli jej neoddeliteľnou súčasťou. Strácala nádej, že sa niekedy bude cítiť dobre.

Imogen sa pokúšala schudnúť rôznymi spôsobmi, počítala si napríklad kalórie, ale ukázalo sa, že ide o prehratú bitku. Keď jej sebadôvera prudko klesla, vyhýbala sa aj cestovaniu zo strachu, že by sa nezmestila na sedadlo v lietadle. "Mala som nadváhu od mladého veku a vždy som s ňou bojovala. Ako som dospievala, navštevovala som lekárov a dietológov, ale nič mi nepomohlo. Keď som bola dieťa, hovorili mi, aby som menej jedla a viac sa hýbala. Bola som aktívna, no aj tak to nepomohlo," spomína si.

Zlom nastal až v roku 2018, keď sa rozhodla pre operáciu žalúdka. Vďaka zákroku sa jej podarilo schudnúť desiatky kilogramov a aktuálne váži 95 kíl, čo určite nie je konečné číslo jej cesty za chudnutím.