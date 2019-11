Kovár o neprávostiach bývalého režimu: Manželkinho otca vzali do väzenia rovno z operačnej sály

Slovenský herec František Kovár podľa vlastných slov nikdy veľmi neveril, že by mohol mať bývalý režim raz koniec.

Na obdobie spred novembra 1989 si zaspomínal pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. „My, čo sme v ňom žili od šesťdesiateho ôsmeho a vedeli sme, ako celá tá mašinéria funguje, ako sme boli strážení v názoroch a vo všetkom, úprimne, vôbec sme si nedokázali predstaviť, že to raz skončí. Atak zo Sovietskeho zväzu a prepracovanosť ŠtB cez komunistickú stranu, to bol taký mechanizmus, že sme naozaj netušili, akým spôsobom by zmena mohla vôbec nastať,“ vyznal sa v rozhovore pre agentúru SITA.



Po novembri ’89 však prišiel obrovský zlom a ľudia zrazu hromadne pocítili nádej, že by sa vo vtedajšom socialistickom Československu mohlo predsa len niečo zmeniť. „Ľudia boli euforickí, mali pocit, že môžu zrazu rozprávať, čo chcú. Ja sa priznám, že som mal počiatku strach. Napriek tomu som sa však zúčastnil večera v Umeleckej besede, kde Milan Knažko a Ján Budaj púšťali nahrávku z brutálneho zásahu v Prahe a vyzývali ľudí, aby sa podpísali pod spoločné vyhlásenie. Pozerali sme jeden po druhom, identifikovali sme sa, kto je henten, kto tamten... Bolo nás tam dosť a ten pocit zomknutosti, ktorý sa tam po čase objavil, to bolo niečo neuveriteľné. Cítili ste, že sa naozaj niečo začína diať,“ zaspomínal si na pocity z 18. novembra 1989.



V nasledujúcich dňoch sa spolu s ďalšími hercami už otvorene zúčastňovali na výjazdoch, v rámci ktorých prehovárali k ľuďom. „Verejnosť zmene, rovnako ako my predtým, neverila. Ľudia potrebovali nejakú podporu. Boli sme preto veľmi radi, že sme to mohli robiť. A režim sa postupne naozaj začal rúcať a všetko bolo zrazu inak. Spomínam si, ako sa ľudia zrazu pýtali, čo bude so všetkými tými, ktorí viedli komunistický režim, čo bude s tými, čo boli v ŠtB? Bolo to, ako keby zrazu do tmavej pivnice začalo pomaly prenikať svetlo a vy ste zrazu uvideli, v čom ste to žili. Aj keď mnohé veci sme si, samozrejme, uvedomovali už dávno predtým,“ uznal 73-ročný Bratislavčan. „Zaujímavá na tom celom však bola jedna vec - to človek naozaj len tak nezažije - že sa tá masa ľudí naozaj chcela vyhnúť akémukoľvek násiliu. Všetci chceli, aby to zostalo v čistej podobe. Tam sa ukázala akási emocionálna zložka nášho národa,“ usúdil Kovár.

Známy herec sa sám podľa vlastných slov priženil do rodiny, ktorá komunistickým režimom značne trpela.zdôraznil. Slobodu si preto podľa neho treba nesmierne vážiť a treba sa o ňu i náležite starať. „Sloboda je to najúžasnejšie, čo človek počas svojho života môže mať.poznamenal Kovár.Obľúbený interpret počas prvých mesiacov po páde režimu s manželkou všetko veľmi prežíval., mohli sme ísť do Rakúska alebo kamkoľvek bez toho, aby nás niekto nejakým spôsobom kontroloval a čo všetko sme pozažívali, keď sme chodievali kedykoľvek na dovolenky! Takéto cestovanie a spoznávanie, to človek dovtedy nemohol.podotkol s úsmevom sympatický herec.