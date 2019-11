Hamšík pochválil Boženíka a potom prezradil, čo očakáva od Írov v baráži

Víťazná kvalifikačná rozlúčka s E-skupinou nepriniesla slovenským futbalovým reprezentantom radosť z postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Zverenci trénera Pavla Hapala zdolali hráčov Azerbajdžanu 2:0, ale na Štadióne Antona Malatinského prevládal smútok a domáci futbalisti neunikli ani piskotu z poloprázdnych tribún. Svetlými momentmi dueli boli slovenské góly, o ktoré sa postarali najmladší a najskúsenejší hráč v domácom tíme.

Necelých osemtisíc divákov rozjasal v 19. min čerstvý dvadsiatnik Róbert Boženík. Útočník MŠK Žilina si pripísal štvrtý reprezentačný zásah v ôsmom zápase za národný tím, pričom skóroval už v treťom dueli za sebou. V závere stretnutia sa k nemu pridal kapitán Marek Hamšík gólom č. 25 v 120. štarte v najcennejšom drese. "Bol to ťažký zápas, pretože Azerbajdžan hrá na súperových ihriskách zo zabezpečenej obrany. Pomohol nám prvý gól, po ktorom museli hostia neskôr otvoriť hru. Po druhom presnom zásahu sme už stretnutie kontrolovali," povedal Boženík.

Výkony rodáka z Terchovej sú azda najväčším pozitívom kvalifikácie v slovenskom tábore. Talentovaný forvard debutoval v reprezentácii iba v júni proti Jordánsku, ale odvtedy dostal priestor vo všetkých šiestich kvalifikačných dueloch a strelil v nich tri góly.

"Som rád za miesto v reprezentácii. Beriem to pozitívne a rád by som pokračoval v nastolenom trende. Na druhej strane ma veľmi mrzí, že sme sa priamo neprebojovali na šampionát. Nedokázali sme zvíťaziť v zápasoch proti mužstvám, ktoré postúpili na ME, čo bolo rozhodujúce," uviedol Boženík.

Šikovný mladík má solídne rozbehnutú kariéru a jeho forma neunikla ani kapitánovi Hamšíkovi. Tridsaťdvaročný stredopoliar je historicky najlepším strelcom národného tímu, no mladšiemu krajanovi by doprial, aby ho prekonal. "Prajem mu všetko dobré do budúcnosti, kariéru má ešte pred sebou. Vidím v ňom veľký potenciál a verím, že mu to bude strieľať v reprezentácii aj naďalej a pomôže nám v baráži," hovoril banskobystrický rodák.

Hamšík si zahral s reprezentáciou už na dvoch vrcholných podujatia - MS 2010 a ME 2016. So súčasným výberom je stále v hre o postup na ďalší finálový turnaj. Slováci však musia zvládnuť budúcoročné play-off Ligy národov. V semifinále nastúpia 26. marca doma proti Írom, finále bude na programe 31. marca a v ňom bude "sokolom" hroziť úspešnejší z dvojice Bosna a Hercegovina - Severné Írsko.

"Z kvalifikačných bojov nás najviac mrzí dvojzápas s Walesom. Ukázali sme, že na nich máme. Oba duely sme zvládli po hernej stránke, ale chýbalo nám viac bodov. Íri v baráži budú určite nepríjemní, hrajú typický ostrovný futbal. Odohral som proti nim viacero zápasov a bude to ťažké. Verím, že budú plné tribúny a fanúšikovia nás budú hnať vpred," doplnil Hamšík.