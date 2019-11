Zo Zdenky Studenkovej sa stala online influencerka

Uznávaná umelkyňa a herečka Slovenského národného divadla Zdena Studenková, ktorú televízni diváci milujú aj z rôznych filmov či zábavných show, podľahla modernej dobe a momentálne hviezdi v online seriáli, ktorý sa dá sledovať cez internet alebo archív HBO GO. Najnovšie sa z nej stala aj influencerka. Pomocou svojich sociálnych sietí vplýva na verejnosť a odkrýva čo-to zo svojho súkromia.

Aj keď sa Zdena Studenková v minulosti dlhodobo bránila sociálnym sieťam, po čase zmenila názor a urobila dobre. Na Facebooku má jej oficiálna fan page viac ako 5,2 tisíc fanúšikov. Túto stránku pravidelne zaplavujú rôzne fotografie z divadla, natáčania relácií či tituliek magazínov. Nechýbajú ani fotografie z rôznych žúrov, selfie so známymi osobnosťami, obrázky zo súkromia s partnerom a hudobníkom Branislavom Kostkom či s priateľmi na výletoch. Nedávno dokonca zverejnila čiernobielu fotografiu z roku 1970, na ktorej pózuje so svojimi kamarátkami.

Najnovšia rola na HBO

Prvá dáma slovenského filmu sa ako jedna z mála slovenských herečiek objavila aj v produkcii HBO v seriáli Terapie. Zdena tam hrá speváčku Luciu Bergerovú, veľkú hviezdu, ktorá cíti príchod úpadku svojej kariéry. Sedeniam so psychológom sa najprv bráni, no časom sa nechá presvedčiť. Seriál so zaujímavým dejom môžu diváci sledovať online alebo cez archív HBO GO. Aj to je znak toho, že Zdena sa nebráni moderným technológiám a rolu v online seriáli si značne užívala. Získala si tak divácku základňu aj medzi mladšími ročníkmi.

Sociálne siete využíva aj na reklamu

Energická Studenková patrí medzi stálice slovenského šoubiznisu, ktorú mnohí obdivujú. Je preto prirodzené, že jej život fanúšikovia sledujú. Na začiatku novembra sa jej meno začalo spájať s mobilným operátorom O2, ktorý má nové paušály s kopou dát, neobmedzenými volaniami a predplatným na služby ako HBO GO, hudobnú streamovaciu aplikáciu Tidal, Denník N, SME a ďalšie. Práve preto, že Studenková hrá rolu v online seriáli Terapie v produkcii HBO, stala sa ambasádorkou O2 SMART Paušálu, ktorého súčasťou je aj predplatné na aplikáciu HBO GO.

Zdena Studenková prostredníctvom svojich sociálnych sietí predstavuje benefity nového produktu. Zdenkin O2 SMART Paušál obsahuje okrem neobmedzených volaní a SMS a 3GB na surfovanie aj 10 GB na aplikáciu HBO GO a 10 GB na aplikáciu WhatsApp. Studenková tak prostredníctvom reklám a sociálnych sietí výborne odprezentovala seba, nový seriál, ale aj O2 paušál.

O2 SMART Paušál má zároveň každý zákazník možnosť vyskladať si podľa seba na základe toho, ktoré aplikácie reálne najčastejšie využíva.