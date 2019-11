Chinaski ako ich nepoznáte: Pozrite sa, čo chalani predvedú v relácii 3 pódiá

Relácia 3 pódiá sa vráti na obrazovky po sviatočnej prestávke vo veľkom štýle.

Z Česka do Košíc pricestovala pop rocková kapela Chinaski, ktorá ponúkne ochutnávku zo svojho nového albumu. Rovnako Nocadeň zahrá aj jednu z aktuálnych noviniek a celé to okorení originálna rusínska world music v podaní skupiny Čendeš. Tí lákajú najmä na Rammstein s cimbalom a husľami! Nenechajte si to ujsť. Už túto sobotu 23. novembra na Jednotke RTVS.

„Pri nakrúcaní sme sa stretli s ľuďmi, ktorých viac-menej poznáme. Peťo Bič, ktorý sa zhostil úlohy moderátora, je mojím spolužiakom a poznáme sa ešte z čias našich prvých detských kapiel. Bola tam teda výborná atmosféra. Okrem našich známych hitov zahráme aj skladbu z aktuálneho albumu „Auróra“. Ktorá to bude? To si zatiaľ nechám pre seba, aby boli diváci trochu prekvapení,“ vraví s úsmevom spevák, skladateľ a textár kapely Nocadeň Rasťo Kopina.

Formát relácie sa veľmi pozdáva členom populárnej českej kapely Chinaski. Tá takmer na deň presne ako Nocadeň vydala tiež nový album. Divákom ponúknu malú ochutnávku z neho, ale tešiť sa môžu aj na spoločný jam Chinaski s Petrom Bičom.

„Som rád, že takýto formát vznikol, pretože živej muziky a celkovo muziky je na obrazovkách televízií veľmi málo. Pritom hudba je predsa súčasťou denného fungovania väčšiny ľudí. 3 pódiá sú mi sympatické, videl som z archívu každý diel. Zahráme svoje pesničky a spropagujeme nový album "11". Tento diel vám odporúčam, lebo Chinaski sú v plnej sile a verím že je to cítiť,“ dodáva spevák a frontman skupiny Chinaski Michal Malátný.

Ani tentoraz nebude chýbať alternatívna a veľmi originálna hudba. Kapela Čendeš, ktorú tvoria muzikanti zo stredného Slovenska, hrá rusínske ľudové piesne v moderných aranžmánoch. Ale nielen to, vo svojej tvorbe spája prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov či jazzovej muziky. V 3 pódiách ponúknu skutočnú lahôdku

„V relácii predstavíme tri naše skladby, v ktorých ukážeme, že aj Slovensko vie byť svetové a má zastúpenie na world music scéne. Okrem toho sme všetci vymodelovaní z iného hudobného cesta a preto sme si strihli aj Rammstein s cimbalom a husľami. Myslím, že je sa na čo tešiť,“ uzatvára Robo Bošeľa z kapely Čendeš.

Verejnoprávna RTVS vysiela reláciu 3 pódiá každú sobotu večer na Jednotke (okrem sviatkov). Najbližšia sa vysiela v sobotu 23. novembra 2019 o 22:20.