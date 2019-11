Emmu poštípal kliešť, keď kempovala s priateľom: Odvtedy má zo života peklo

Mal to byť obyčajný výlet, v jednej chvíli sa však zmenil na nočnú moru.

Írka Emma Love (29) išla s priateľom kempovať do prírody. Počas romantického výletu ju poštípal kliešť. Mladá žena tomu neprikladala žiadnu dôležitosť, neskôr sa však ukázalo, že tento na pohľad nepatrný moment jej obrátil život naruby.

Keď sa Emma vrátila z výletu, začala sa cítiť zle, informuje britský denník Daily Mirror. Najprv si myslela, že je to obyčajná chrípka, pretože bola slabá a symptómy nasvedčovali tomu, že nejde o nič vážne. Potom ale nastal moment, kedy si uvedomila, že s ňou skutočne nie je niečo v poriadku. Emma si všimla, že jej ľavá noha je slabá a necitlivá. Práve to bol začiatok lymskej boreliózy, čo je infekčná choroba, ktorá vzniká pri uštipnutí kliešťom a v mnohých prípadoch môže byť smrteľná.

"Začalo mi byť nevoľno pár týždňov po tom, ako sme sa vrátili z kempu v Škótsku v roku 2016. Jedného dňa som sa postavila na nohy, no následne som spadla na zem. Nemala som v nich žiadny cit," cituje slová Emmy Daily Mirror.

Žena ihneď kontaktovala lekára, ktorý jej urobil niekoľko testov. Po týždni ju prepustili z nemocnice, no stále nevedeli, čo jej je. Emma si postupne necítila ani ruky a bolela ju hlava, symptómy sa zhoršovali. Napokon jej teta povedala, že by mohlo ísť lymskú boreliózu. Testy diagnózu napokon potvrdili. "Ukázalo sa, že mám chronickú lymskú boreliózu a baktéria sa už usídlila v mojom mozgu. Po troch rokoch utrpenia konečne poznám odpoveď" vysvetlila pacientka. Emma podstupuje rôzne typy liečby, no bude to pre ňu ešte dlhá cesta.