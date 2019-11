Celebritný kaderník Igor Novosad radí: Dámy, týmto chybám sa pri starostlivosti o vlasy oblúkom vyhnite!

Vlasy sú korunou krásy! A rovnako ako v móde, aj vo vlasovom stylingu sa každoročne udáva trend. Svoje o tom vie aj vlasový mág Igor Novosad, ktorý je nielen majstrom šikovných rúk, no aj presne vie, čo sa ženám hodí. Nám prezradil nielen to, čo je momentálne najviac in, ale aj to, v čom robia ženy v starostlivosti o vlasy obrovskú chybu!