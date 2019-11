Johnson sa nevzdáva svojho sna o brexite: Británia má opustiť úniu 31. januára

Británia rozhodne vystúpi z Európskej únie 31. januára a do konca budúceho roka je schopná uzavrieť dohodu o novom partnerstve s EÚ - to vyhlásil na úvod dnešnej historickej debaty televízie ITV konzervatívny britský premiér Boris Johnson.

Jeho hlavný vyzývateľ Jeremy Corbyn, ktorý do decembrových predčasných volieb vedie opozičných labouristov, označil vládny brexitový harmonogram za nezmysel. Británia si podľa neho musí priznať, že potrebuje zachovať "pevný" vzťah s európskym blokom.

Televízne debaty straníckych lídrov sú od roku 2010 neoddeliteľnou súčasťou predvolebného diania v Británii, na duel hlavných tvárí dvoch najsilnejších zoskupení ale dosiaľ nikdy nedošlo. Úvod debaty bol venovaný britskému odchodu z EÚ, ktorý bol už trikrát odložený a je pochopiteľne jednou z hlavných tém existujúcej kampane. Johnson po nástupe do čela vlády sľuboval realizáciu brexitu na konci októbra. Teraz sa nechal počuť, že Británia "rozhodne odíde 31. januára".

Jedinou príčinou predčasných volieb je podľa neho neschopnosť parlamentu presadiť výsledok referenda z roku 2016. Predvianočné hlasovanie prezentoval ako voľbu medzi pokračovaním neistoty a rýchlym odchodom z EÚ na základe jeho dohody, ktorá "napĺňa všetko, čo sme od brexitu chceli". Corbyn označil vyriešenie brexitovej hádanky za prioritu labouristov a zopakoval plán úpravy "rozvodovej" dohody a následného referenda, v ktorom by sa ľudia rozhodli medzi dojednanou podobou odchodu a zotrvaním v únii. Napriek opakovaným výzvam však neprezradil, ktorú možnosť by za takéhoto scenára podporil.

"Je načase, aby sme si uvedomili, že musíme zachovať pevný obchodný vzťah s Európou," povedal Corbyn ohľadom svojich predstáv. Ako "holé nezmysly" klasifikoval premiérov sľub o presadenie existujúcej brexitovej dohody do konca januára, spochybnil aj to, že by Británia mohla v budúcom roku stihnúť vyriešenie otázky budúcich vzťahov.