Dievčatko napísalo Santovi dojemný list: Rozplačete sa, čo si tak úpenlivo prosí na Vianoce

Dievčatko z Liverpoolu napísalo Santovi dojímavý list, kde žiadalo, aby jeho rodine poskytol na Vianoce domov a jedlo.

List objavili v kaviarni miestneho komunitného centra. Pracovníci ho našli v tamojšej vianočnej poštovej schránke pri ozdobovaní priestorov, informuje Sky news.

Do poštovej schránky hádzali svoje vianočné listy s prianiami deti, ktoré navštevujú komunitné centrum. Dievčatko napísalo: "Milý Santa Claus. Mohol by si mi, prosím, pomôcť? Môžeme mať na Vianoce domov? Mama chce, aby sme boli všetci spolu. Mohol by si nám dať nejaké jedlo a mne iba nejakú peknú bábiku? Ďakujem."

Pracovník centra Gerard Woodhouse zazdieľal kópiu listu na sociálnej sieti Twitter a k tomu napísal: "Zastavil som sa včera, otvoril som poštovú schránku a videl som tam tento list. Znepokojilo ma to. Poznám deti a nie je správne, aby si 7-ročné dieťa v novembri robilo starosti s Vianocami. Nikto tie deti nepodporuje."

Pán Woodhouse uviedol, že ho tento zúfalý list neprekvapuje. "Bude to iba horšie," hovorí. "Pred pár týždňami som sa bavil so zopár deťmi z centra. Jedno z nich povedalo: ´Ja len chcem byť na Viancoe v teple.´ Tie deti vedia, že ich rodičia tento rok nemajú peniaze na darčeky. Priamo vidíme, aké to majú ťažké, a rozčuľuje nás to." Pán Woodhouse dodal, že tím v komunitnom centre sa snaží danej rodine pomôcť a chceli by ich na Štedrý deň ubytovať v hoteli. V súčasnosti žijú deti s príbuznými.

Zverejnenie tohto listu vyvolalo veľkú odozvu. Ľudia posielajú do centra hračky, prípadne chcú pomôcť ako dobrovoľníci. Centrum sa opisuje ako "srdce komunity podporujúcej futbalový klub Everton na severe Liverpoolu, ktoré sa pokúša zmeniť svet pre mladých a starých ľudí“.

Chudoba v Liverpoole je vyššia ako vo zvyšku Spojeného kráľovstva a 29 % detí v meste žije pod hranicou životného minima, keď sa vezmú do úvahy náklady na bývanie.