Violin († 34) priateľ a galerista Andrej Smolák špekuluje o motíve jej smrti: Mohla to byť pomsta ohrdnutého milenca

Za krásnou Violou († 34) smúti aj známy galerista Andrej Smolák (66). Nedokáže pochopiť, ako mohol niekto takýmto krutým spôsobom zniesť zo sveta talentovanú mladú ženu, ktorú pred dvadsiatimi rokmi učil kresliť. O motíve jej smrti si myslí svoje.

Andrej Smolák má galérie v Snine a v Bratislave. Vo svojom ateliéri poskytuje hodiny maľovania a kreslenia. „Viola prišla do ateliéru, keď mala 15 rokov. Bola veľmi šikovná, učila sa so zanietením. A keďže bola nádherná, nakreslil som ju vtedy aj ja,” spomína galerista. Ambicióznej Viole, ktorá sa chcela dostať do sveta modelingu, našiel fotografku, ktorá jej urobila takzvaný book.

Úspešne sa ním prezentovala v modelingových agentúrach. „Odišla do sveta a predvádzala módne kúsky najmä v Ázii. Popritom aj fotografovala, bola veľmi talentovaná,” vraví Smolák. Od Violinej spolužiačky zo strednej školy dostal sms, v ktorej reagovala na brutálnu tragédiu.

„Je to celé divné. Podľa mňa tam išlo o pomstu, možno nejaký ohrdnutý milenec. Všade okolo sú kamery a ona mala výstavu fotografií. Nemyslím, že by počas výstavy, alebo po nej išla len tak na prechádzku k Dunaju. Nebola znásilnená, ale zdehonestovaná. Podľa mňa, keby ju chcel niekto len znásilniť, tak ju potom hodí do Dunaja. Ale na tom si niekto dal záležať,” zamýšľa sa Smolák, ktorý by veľmi rád so zvolením rodičov zorganizoval výstavu Violiných obrazov. Brutálnemu vrahovi praje len to najhoršie. „Doživotie je za to málo,” uzavrel galerista.