Učiteľka Viola († 34) zažila pred smrťou peklo, jej zúbožené telo našiel žeriavnik v prístave: Zahrabali ju zaživa?!

Desivé detaily zabitia krásnej učiteľky! V pondelok 11. novembra zbadal žeriavnik v bratislavskom prístave, že na kope železnej rudy leží bezvládne telo.

Ako sa zakrátko ukázalo, išlo o ťažko zranenú učiteľku Violu Macákovú († 34), ktorú v tej chvíli spájala so životom len tenká niť. Bol naľahko oblečená, mala na sebe len sukňu, silonky a sveter. Topánky boli pohodené približne 50 metrov od nej. Zakrátko vysvitlo, že žena pochádzajúca zo Sniny sa stala obeťou násilného trestného činu a nebezpečný páchateľ je na úteku. Polícia sa však 7 dní neunúvala informovať o tom verejnosť. A vrah krásnej učiteľky sa ešte aj počas včerajšieho dňa pohyboval medzi nami...

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

„Bola nájdená pri druhom žeriave, ale presné miesto neviem. Dozvedeli sme sa to v pondelok ráno, keď došli policajti. My tu mávame 24-hodinovú službu a to je ďaleko od nás. Je to hrozné, takéto niečo normálny človek neurobí. Chúďatko, akurát som mal nočnú, keby som to bol vedel, tak by som jej pomohol,“ povedal nám jeden z pracovníkov v bratislavskom prístave.

Telo mladej ženy ležalo na kope železnej rudy, kam sa ju pravdepodobne snažil zahrabať páchateľ. Keďže ležala na povrchu, je možné, že sa snažila spod ťažkej rudy dostať, no nemala dosť síl odtiaľ odísť a tak len ostala ležať na povrchu.

Nemala žiadne doklady

Na zavraždenú Violu bol hrozný pohľad! Úbohá žena z posledných síl chrčala, pričom bola podchladená, pretože bola oblečená veľmi naľahko. Keď ju privolaní záchranári začali zahrievať a resuscitovať, nastal opuch mozgu. Približne po hodine v sanitke zomrela. V aute si ju prezrel aj obhliadajúci lekár.

Ten nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdnu pitvu, ktorá mala neskôr preukázať, že žena bola ubitá, mala zlomený stavec a poranenia na členkoch, akoby bola niekde uviazaná. A čo je najhoršie, podľa prvotných informácií mala byť aj sexuálne zneužitá do análneho otvoru. Z opisu zranení možno dedukovať, že krásna učiteľka zažila pred smrťou doslova peklo. Bola brutálne mučená, pričom páchateľ ju poviazal, aby sa nemohla ani pohnúť.

Všetko nasvedčuje tomu, že ju páchateľ do prístavu priviezol autom už dobitú a tam ju vyhodil. Nemala pri sebe kabelku, žiadne doklady ani mobilný telefón. Policajti prehľadali celé okolie, ale nič z jej osobných vecí tam nenašli. Podľa bezpečnostného analytika Albína Geršiča ide o veľmi agresívneho páchateľa. „Vzhľadom na spôsob vykonania skutku môže trpieť sexuálnou poruchou. Takýto stupeň násilia však môže byť vyvolaný aj odmietnutím,“ uviedol Geršič.

Žena XY

Zaujímavosťou je, že učiteľka Viola bola v márnici od pondelka minulého týždňa evidovaná ako neznáma žena XY. Policajti niekoľko dní nepoznali meno tejto dobitej ženy napriek tomu, že jej podobizeň už svietila medzi nezvestnými ľuďmi v policajnej databáze. Až po troch dňoch tápania sa bratislavským policajtom ozval človek zo Sniny s otázkou, či žena v márnici nie je nezvestná Viola. Až potom začali policajti totožnosť obete preverovať.

Prípad si od svojich kolegov z Okresného riaditeľstva Bratislava II prevzali kriminalisti z Krajského policajného riaditeľstva v Bratislave. Najskôr začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, no potom prípad prekvalifikovali na trestný čin zabitia. Podľa informácií Nového Času sa však prípad opäť vrátil na Okresné riaditeľstvo Bratislava II, kde ho bezvýsledne vyšetrujú už týždeň.

Prečo polícia mlčala?

Polícia na otázky o zabití Violy Macákovej reagovala až po vyše týždni od nájdenia tela. Ako to zdôvodnila? „O tomto prípade nebolo možné verejnosť ani médiá skôr informovať. Častokrát je pre vyšetrovanie vhodná taktika utajenosti, keď sa napríklad páchateľ trestného činu nedozvie z médií postup polície vo vyšetrovaní. Vďaka tomu môže vyšetrovateľ dobehnúť náskok páchateľa a získať významné informácie. Na záver chceme ubezpečiť verejnosť, že ak by vyšetrovanie preukázalo, že je ohrozená verejnosť, táto informácia by bola okamžite zverejnená na sociálnych sieťach Policajného zboru a v médiách,“ uviedla polícia na svojom FB.

Modelka aj fotografka

Viola († 35) zo Sniny učila v bratislavskej jazykovej škole, pričom zároveň študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Záber jej aktivít však bol oveľa širší. V minulosti sa venovala modelingu a svoju cestovateľskú vášeň spojila s ďalšou záľubou – fotografovaním. Okrem Monaka, Hongkongu či Austrálie, kde väčšina ľudí žije v blahobyte, ju však kariéra modelky zaviedla aj na menej malebné miesta. Na fotkách z Thajska a Indie ukázala biedu v kontraste s bohatou kultúrou.

Cit pre správne načasovanie a aj to, že vzbudzovala v ľuďoch dôveru a dokázali sa pozrieť do objektívu jej fotoaparátu, sa premietlo do desiatok zaujímavých záberov, ktoré čoraz častejšie vystavovali v galériách. Jej posledná výstava údajne bola neďaleko miesta, kde našli jej zúbožené telo. Ležala tam iba naľahko oblečená, preto sa špekuluje, že si zo svojej výstavy iba odbehla... A viac sa už nevrátila.