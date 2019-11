Moderátor Leoš Mareš investuje: Luxusné bývanie za pol milióna eur?

Konečne sa rozhýbal! Jeden z najlepších českých moderátorov Leoš Mareš (43) si posledné roky ide na vlne slávy, keď sa okrem moderovania v rádiu vrhol aj na sériu vlastných koncertov.

Tie mu, zdá sa, vynášajú viac ako dobre, lebo podľa českého Expresu chce Leoš peniaze konečne zainvestovať. S manželkou Monikou (38) totiž vymenia svoj prenajatý byt za úplne nové prepychové hniezdočko.

Mareš sa na nedostatok práce sťažovať určite nemôže a sumy, ktoré mu za súkromné moderovačky a koncerty nabiehajú na účet, sa rozhodol rozumne investovať. Doteraz totiž moderátor žil v podnájme, kam si priviedol aj manželku Moniku, s ktorou sa tajne oženil vlani vo februári.

Práve Marešova polovička médiám priznala, že ich prvé vlastné spoločné bývanie je už na obzore. „Urobili sme si radosť a zainvestovali sme do niečoho iného, než je cestovanie,“ povedala pre super.cz Monika. Tá tiež prezradila, že na celkovom dizajne bývania sa aktívne podieľa. „Bude to moderné, ale chcela som, aby to bolo zároveň útulné, nič hotelové,“ priznala.

Podľa všetkého ide o honosný komplex v Prahe, ktorého súčasťou sú vysoké prepychové stropy a rozľahlé miestnosti s obrovskými oknami s výhľadom na mesto. Realitné kancelárie pritom ponúkajú tento luxus na predaj za poriadne mastnú cifru. Loft veľkosti 120 metrov štvorcových na 11. poschodí stojí 13 900 000 českých korún, čo je v prepočte vyše 543 000 eur.