Herec Roman Pomajbo bude štvornásobným otcom: Sťahovanie kvôli synovi?

Herec Roman Pomajbo (50) sa čoskoro dočká svojho štvrtého potomka, keď mu jeho manželka Petra (41) po troch dievčatkách Vivien (11), Noemi (9) a Timei (5) porodí vytúženého chlapca.

So šťastnou správou sa umelec zveril len nedávno, pričom pre Nový Čas pripustil, že rozrastajúca sa rodinka sa zrejme bude musieť rozhliadnuť po novom domove.

Roman s Petrou sú ukážkovým párom nášho šoubiznisu. Okrem toho, že spolu vychovávajú tri krásne dcérky, sa ruka v ruke pravidelne objavujú na spoločenských udalostiach. Naposledy Pomajbo vyvetral svoju manželku na premiére nového českého filmu Ženská na vrchole, kde jeho láska ukázala krásne rastúce bruško. Na prvý pohľad bolo jasné, že rodičia sa už nového prírastku do rodiny nevedia dočkať.

Prvorodený syn by sa totiž mal narodiť okolo Vianoc, čiže o chvíľku sa u nich doma bude znova ozývať plač novorodeniatka. To si bude logicky žiadať aj zmeny v domácnosti, ktorým sa herec nebráni. Dokonca pripúšťa aj hľadanie si nového bývania. ,,Keďže som bol vždy rodinne založenný človek, auto mám už celkom veľké. Čo sa týka bývania, mám menší domček, čiže budeme musieť vymyslieť niečo nové,“ exkluzívne priznal Novému Času hrdý tato Roman.

Rodinná tipovačka

Na moment, keď o niekoľko týždňov do milovaného babinca pribudne chlapček, sa Pomajbo teší. ,,Som šťastný, že som v babskej spoločnosti a to, že to bude chlapec po troch dievčatkách, je veľké prekvapenie a obrovská radosť,“ vyjadril sa obľúbený umelec, ktorému príchod potomka jeho Petra oznámila pomerne netradičným spôsobom.

,,Celá naša terasa bola vyzdobená ružovými a modrými balónikmi a my sme na detskej tabuli tipovali, či to bude sestrička, alebo braček. Bol som presvedčený, že to bude baba. Keď som však vystrelil konfety modrej farby, neveril som vlastným očiam,“ opísal Novému Času krásny moment dojatý Roman. ,,Bol to taký šok, že sa z toho doteraz neviem spamätať!“ uzavrel.