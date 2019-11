Súrodenci Dušan a Nikola z ČSMT si prešli peklom: Drsný odkaz krutej adoptívnej matke

Servítku pred ústa si nedávali! Nikola (21) a Dušan (22) Holkovci to nemali jednoduché a namiesto šťastného detstva sa museli pasovať s nevraživosťou a pocitom, že sú na tomto svete nechcení.

Práve to im totiž dala pocítiť ich adoptívna matka, ktorá si deti osvojila krátko po ich narodení. Nepríjemné zážitky sa preto mladí ľudia rozhodli preniesť do umenia – o svojom živote zložili pesničku. S tou sa odvážne postavili pred porotu šou Česko Slovensko má talent a neuveríte, aká bola reakcia kata Jara Slávika (45).

Nikola a Dušan Holkovci sa nikdy neradovali zo šťastného domova a ich detstvo bolo naplnené bolesťou a výčitkami. Hneď po pôrode sa ich totiž matka zriekla a ako novorodeniatka sa dostali do rúk rodine, ktorá sa mala o ne postarať. „O našich biologických rodičoch nevieme nič. Keď sme sa narodili, mama nás oboch nechala v nemocnici a zdrhla. Dušan je starší, čiže najprv si adoptovali jeho a rok nato, keď som sa narodila ja, volali tej istej rodine, ktorá si ho osvojila, či nechcú aj sestričku,“ povedala Novému Času mladá blondínka.

Ona a jej brat teda vyrastali spolu, no ani jeden z nich sa nemohol radovať z teplého materského objatia. „Najmä mama bola tá, ktorá nám dala pocítiť, že sme adoptovaní. Ona a jej rodina. Hovorili nám, že my nie sme ich deti. Nie sme tie pravé deti, ktoré oni chceli, a nikdy nebudeme ich vlastné deti. Od toho sa odvíjal aj náš osud. Neprijali nás,“ opísala svoje utrápené detstvo dvojica súrodencov.

Na rozdiel od adoptívnej matky sa však otec snažil, aby rodina fungovala. „Vždy sme tak nejako cítili, že ich manželstvo je naštrbené, ale otec sa snažil, aby sme to nevideli. A to si mama dokonca nosila domov cudzích chlapov a neskôr si nasťahovala aj milenca,“ doplnila na plné ústa Nikola. Rovnako ako ona, ani jej brat už u rodiny nie je, no s adoptívnym otcom a jeho časťou rodiny majú krásny vzťah dodnes. „Našu biologickú matku sme nikdy nehľadali, nemali sme ani potrebu. Dokonca sme sa dozvedeli, že nie sme jej jediné deti. Ja som jej siedme alebo ôsme dieťa,“ dodala.

Dojatá porota

Osudom ťažko skúšaní mladí ľudia, ktorí majú ešte celý život pred sebou, však majú oporu jeden v druhom. „Spievať so súrodencom je niečo nepredstaviteľné, akoby sme boli jedno,“ snažila sa definovať svoj vzťah k bratovi Nikola. Na prvý pohľad sú totiž zohraní a s nepriazňou osudu sa pasujú bok po boku.

Rozhodli sa, že o svojom živote povedia netradičným spôsobom, a to piesňou, ktorú predvedú na pódiu šou Česko Slovensko má talent. „Text je o našej minulosti a o našej rodine. O tom všetkom, čo sa stalo. Pesnička má názov Bastardi,“ dodala dvojica, ktorá má umelecký pseudonym Deril a Auris. Tvrdé slová piesne pritom obaja súrodenci smerovali žene, ktorá ich mala milovať ako matka, a ktorej nezostali nič dlžní.

V texte cítiť ich beznádej a smútok, s ktorými museli bojovať, keď vyrastali ako nechcené a odvrhnuté cudzie deti. Dojímavá atmosféra tak dostala nielen divákov v sále, ale aj porotu. Dokonca aj najviac obávaného a nekompromisného kata Jara Slávika vystúpenie Holkovcov dojalo k slzám. „Vy ste si vybrali cestu a hovoríte o tom. Funguje to, prechádza to sem, úplne sa ma to dotklo. Zlý príbeh,“ ťažko hľadal slová.