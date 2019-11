Prehovoril Vladimír obžalovaný z usmrtenia Tomáša († 17) pri policajnej naháňačke: Slová plné ľútosti

Stále to bolí. Pred sudcu Okresného súdu v Žiari nad Hronom sa v utorok postavil policajt Vladimír (45), ktorý podľa obžaloby v lete 2017 v službe strieľal na unikajúce auto medzi obcami Nová Baňa a Hronský Beňadik (okr. Žarnovica), pričom nešťastne zasiahol do hrudníka nevinného Tomáša († 17).

Ten zraneniam podľahol. Podľa právneho zástupcu chlapcovej rodiny Vladimír ani nikto z jeho nadriadených nedokázali prísť za mamou nebohého Tomáša a ospravedlniť sa jej. Právnik preto žiada náhradu škody a nemajetkovej ujmy.

Na súd prišla aj Tomášova († 17) mama i stará mama. „Všetko sa mi vracia a je to každý deň horšie a horšie,“ povedala uplakaná mama. Podľa obžaloby sa Vladimír rozhodol ako donucovací prostriedok na zastavenie unikajúceho auta použiť strelnú zbraň a urobil tak v rozpore so zákonom a porušil aj ďalšie predpisy, čím spáchal prečin usmrtenia. Za to mu v prípade dokázania viny hrozí trest až 5 rokov odňatia slobody.

Policajná hliadka pri viac ako 10-kilometrovom prenasledovaní auta dávala výstražné aj zvukové znamenia, aby vodič Michal (21) zastavil. Ten to však neurobil a vysokou rýchlosťou hliadke unikal. Preto Vladimír trikrát vystrelil do vzduchu, a keď vodič ani vtedy nereagoval, zamieril na pravé zadné koleso a raz vystrelil. Guľka však nešťastne trafi - la hrudník Tomáša sediaceho vzadu.

Obžalovaný policajt na súde vyhlásil, že je nevinný. „Chcem uviesť to, čo som vždy uvádzal. Veľmi ma mrzí, čo sa stalo. Takisto, ako sa s tým nevie zmieriť pani poškodená, sa neviem s tým zmieriť ani ja,“ povedal Vladimír, ktorý sa vraj neospravedlnil Tomášovej mame z toho dôvodu, že mu to nebolo odporučené. Kto mu to nemal odporučiť, však nechcel konkretizovať. Podľa právneho zástupcu Tomášovej mamy sa dodnes s ňou nikto nekontaktoval a neospravedlnil sa jej.

Dodal, že vzhľadom na vyslovene negatívny postoj najmä služobného úradu obžalovaného uplatnili nárok na náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy podľa zákona a spolu je to viac ako 23 600 eur. „Chcem poukázať na moju korešpondenciu s ministerstvom vnútra a posledný list, ktoré mi pri uplatnení tohto nároku v septembri tohto roku,“ dodal Hrežďovič. Pojednávanie bolo odročené na február.