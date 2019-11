Miestenky na OH sú jasne dané: Bude Sagan v Tokiu s jedným pomocníkom?

Už je to jasne dané! Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zverejnila v pondelok počet miesteniek pre reprezentácie na olympijských hrách 2020 v Tokiu. Slovensko bude môcť na cestné preteky postaviť dvoch mužov a jedného do časovky. V kategórii žien Slovensko nemá na ceste právo štartu.

Národné olympijské výbory musia do 15. decembra potvrdiť, či miestenky využijú, UCI potom môže ešte udeliť dodatočné. Najlepšie reprezentácie budú môcť v cestných pretekoch mužov postaviť piatich pretekárov. To sa týka Belgicka, Francúzska, Holandska, Kolumbie, Španielska a Talianska. V prípade Slovenska zatiaľ nie je vôbec jasné, či sa v reprezentačnom drese na OH objaví cyklistický fenomén Peter Sagan. Ten síce potvrdil, že má olympijské ambície, nie je však isté, v akej disciplíne.

„Olympiádu Peter zatiaľ absolútne nerieši. Je to pre neho ešte veľmi ďaleko. Profil trate okolo sopky Fuji bude „zaberák“. Peťo však špekuluje nad všeličím. Pamätám sa, že sa ma raz pýtal, či by sa dalo kvalifikovať na OH na bikros. To je celý on! Miluje všetko, kde je bicykel. Bez ohľadu na to, či ide o cesty alebo hory... Zatiaľ je všetko otvorené,“ povedal nedávno pre Nový Čas Saganov prvý tréner Peter Zánický.