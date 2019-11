Potrebujeme hráča, ako je Weiss! Prečo chýba Vlado v reprezentácii?

Mal povesť futbalového génia i rebelanta! Ľubomíra Moravčíka (54) v škótskom tíme Celtic Glasgow milovali, vo francúzskom AS St. Étienne zbožňovali a v nemeckom Duisburgu mu ďakovali, že sa u nich na chvíľu zastavil.

Dnes šéftréner mládeže v Nitre to dotiahol s reprezentáciou ČSfR až do štvrťfinále MS 1990. Proti Nemecku neudržal nervy na uzde, vystrelil vyzutú kopačku do vzduchu a videl červenú kartu. Včerajší záver kvalifikácie proti Azerbajdžanu (vyhrali sme 2:0) si nedal ujsť.

? Po sobotňajšej prehre Slovákov v Chorvátsku ste pred televízorom trpeli, či skôr nadávali?

- Predovšetkým som čakal, že sa viac pobijeme o dobrý výsledok. Na môj vkus sme boli príliš pasívni. Iba tri naše akcie stáli za niečo. To je dosť málo. Vpredu sme neboli nebezpeční. Videl som veľa slabých výkonov. Nadpriemerný iba jeden – brankár Dúbravka chytal výborne. V takýchto zápasoch musí zabrať celé mužstvo.

? Viacero hráčov základnej zostavy nehráva v kluboch pravidelne alebo vôbec. Je to zásadný problém súčasného stavu?

- Nemáme veľa takých, aby sme si mohli dovoliť vynechať skúsených. V Rijeke ma sklamali Rusnák a Mak. Kapitán Hamšík bol stratený. Rusnák nehrá v reprezentácii na správnom poste. Na pravom krídle nie je pre mužstvo prínosom. To si musí tréner vyriešiť a podebatovať s ním. Za mojich čias platilo, že tí najlepší musia hrať, aj keď nie na svojej pozícii. Teraz je tam veľa otáznikov. A možno práve preto aj veľa slabých výkonov.

? Tréner Pavel Hapal pozná dosť hráčov ešte z dvadsaťjednotky, ktorú predtým viedol. Mal by ich mať teda dobre zmapovaných...

- Nemá ľahkú pozíciu. Stavil na skúsených hráčov, ktorí veľmi nezabrali. V kabíne však má Hapal autoritu. O tom som presvedčený. Hráči sú dostatočne inteligentní. Vedia, o čo ide. Len ich momentálna forma spôsobuje, že nedokážu potiahnuť reprezentáciu vyššie. Prvý polčas v Rijeke ukázal, že poriadok v mužstve je. Chýbala kvalita. Niektorí sa musia spamätať a zlepšiť.

? Mak už v druhej kvalifikácii oslabil tím hlúpym skratom a červenou kartou. Ako to vnímate?

- Jeho vylúčenie v Škótsku bol veľký prešľap. V Chorvátsku to už bolo jedno. Za stavu 1:2 sme boli k. o. Už by sme sa nepozviechali, aj keby sme hrali dvanásti. Záleží na trénerovi, či mu znovu dá šancu, alebo nie. Predsa sa nepôjde pýtať fanúšikov, koho má postaviť do základnej zostavy. Nie je namieste, aby Maka teraz ukrižoval. On sám seba vyradil. Sám sa potrestal.

? Hapal si aj po slabších výkonoch stojí za svojimi rozhodnutiami skoro vôbec nemeniť základnú zostavu. Robí dobre?

- Veľa ľudí hovorí, že nám chýba Vlado Weiss. Áno, chýba nám typ hráča, ktorý to dokáže potiahnuť a je vpredu nebezpečný. My sme takí v Chorvátsku neboli. Možno Haraslín je typ dravého, priebojného krídelníka, ktorý môže byť v budúcnosti mužstvu osožný.

? Weiss odmietol hrať pod Hapalom, je spojený s viacerými škandálmi mimo ihriska. Vrátili by ste ho do národného tímu?

- Aj ja som raz buchol dvermi proti Švédom a nikoho som sa nič nepýtal. Vlado bude mať 30 rokov. Ešte stále môže hrať za reprezentáciu a pomôcť jej. Je to vec jedného telefonátu alebo stretnutia s trénerom. Na druhej strane sa však nedá tvrdiť, že sa hneď po jeho príchode niečo zmení.

? Ako hodnotíte reprezentáciu pod vedením trénera Hapala?

- Prevziať slovenský tím po Jánovi Kozákovi je veľká odvaha, lebo výsledky a výkony za jeho éry boli veľmi dobré. Na nejaký dobrý zápas pod Hapalom si nespomínam. Je to také hore-dolu. Ani lepšie, ani horšie. Ako na hojdačke. Nič svetoborné sme neukázali. Pripomína mi to povinnú jazdu.