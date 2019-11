Mladú mamičku trápil po pôrode bolestivý problém: Nečakané riešenie jej poradili na internete

Cherelle Farrguia (27) z waleského mesta Fairwater začala po pôrode svojej dcérky trpieť alergiou na vodu.

Ide o ojedinelé ochorenie a po kontakte s vodou sa na jej tele robili bolestivé vyrážky a svrbela ju koža. Nechodila von počas dažďa a nemohla sa kúpať. Lekári vedeli jej stav vysvetliť až po šiestich mesiacoch. ,,Najprv sa na mňa pozerali, akoby som sa zbláznila a hovorili mi, aby som sa nesprchoval príliš horúcou vodou," hovorí mladá mamička, ktorej pomohol až alergológ. Mala veľký problém sa so svojím ochorením zmieriť.

,,Bolo ťažké sa s tým zžiť, predstavovala som si, že pôjdem na dovolenku a nebudem môcť plávať v bazéne ani oceáne," spomína. Bola tiež obzvlášť opatrná, pretože ju doktor varoval, že môže dostať anafylaktický šok. ,,Bála som sa sprchovať, keď som bola doma len s dcérkou. Myslela som na to, čo by bolo, keby sa mi niečo stalo a ona by ostala bez dozoru,“ povedala Cherelle.

Na jej problém však našla nečakané riešenie. ,,Bolo to bizarné. Keď mi chorobu diagnostikovali, pridala som sa na Facebooku do skupiny ľudí s rovnakým problémom, kde pár žien diskutovalo o tom, že keď znova otehotneli, tak problém zmizol. Iné však písali, že sa im to naopak ešte zhoršilo,“ cituje Mirror mladú ženu.

,,Vedela som, že je to veľký risk, ale zároveň som aj tak chcela ďalšie bábätko. Hneď, ako som zistila, že som znova tehotná, to prešlo. Dala som si sprchu a nič ma nesvrbelo,“ vysvetľuje. Mladá žena sa z vymiznutia problému teší, no obáva sa, či sa jej alergia na vodu po druhom pôrode zase nevráti. To zistí až vo februári, kedy má termín.

,,Snažím sa tlmiť svoje nadšenie. Niektoré ženy tvrdia, že ani po pôrode sa im problém nevrátil, iným len ustúpil počas tehotenstva. Som smutná z predstavy, že sa mi alergia môže vrátiť, ale zvykla som si prvý raz, tak by som si určite zvykla znova,“ povedala Cherelle. Zatiaľ si aspoň užíva dlhé vane, predtým v sprche vydržala maximálne 2 minúty.