Po smrti Dana Nekonečného († 52) ďalšie nešťastie: Dcéra mala vážnu autonehodu, necíti si nohy

Český spevák a nezabudnuteľný šoumen Dan Nekonečný odišiel na večnosť náhle v marci tohto roka.

Osudným sa mu stal neliečený zvýšený krvný tlak, následný infarkt a opuch srdca a mozgu. Nekonečný prežil 19 rokov života s expartnerkou Zuzanou Kardovou a vychovával od siedmich rokov aj jej dcéru. Terezu bral ako vlastnú a nič sa na tom nezmenilo, ani keď sa Zuzana so spevákom pred piatimi rokmi rozišla. Krásna tanečnica dokonca Nekonečného sprevádzala počas vystúpení.

Ako teraz informuje Blesk.cz, Tereza mala v sobotu vážnu autonehodu. Jej auto dostalo šmyk, vyletelo z cesty a dopadlo na strechu. Okoloidúci vodiči volali sanitku, záchranári ju aj ďalšiu zranenú – kamarátku, ktorá s ňou v aute sedela – museli z auta vyslobodzovať. Smutnú správu Blesku potvrdila Terezina mama. ,,Bohužiaľ je to tak, moja dcéra bola okamžite v nemocnici v Českých Budějoviciach operovaná. Mala zlomených niekoľko krčných stavcov, zranenie na hlave, našťastie nie vážne. Zatiaľ je stabilizovaná, ale necíti si nohy,” povedala Nekonečného expriateľka s plačom.

,,Viem, že to chce čas a bude to zase dobré, ale som už na pokraji síl. Odišiel mi Dan, teraz je dcéra vo vážnom stave,” smúti. Pre Terezu je zranenie o to horšie, že ju pohyb a práca tanečnice živí. ,,Je pri vedomí, ale ešte si poriadne neuvedomuje, čo sa stalo a kde je. Veľmi ťažko znáša, že si necíti nohy, ale nie len ja, ale aj jej kamarátky jej dodávame energiu,” povedala Kardová.